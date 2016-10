Fragrance Du Bois feiert Einstieg in Ostasien in der Parfümerie Tresor, Hongkong

Hongkong (ots/PRNewswire) - Das luxuriöse Parfumhaus Fragrance Du Bois gibt mit Stolz seinen Auftakt in Ostasien bekannt. Er wurde am 5. Oktober 2016 in der Parfümerie Tresor, Hongkongs erster und einziger Boutique hoher Parfumkunst zelebriert.

Die Parfümerie Tresor, deren Inspirationsquelle das "Damenboudoir" ist, befindet sich im Herzen der geschäftigen Stadt im Central District, 28 Lyndhurst Terrace, und hat seit ihrer Geschäftseröffnung im Jahr 2014 bereits 23 Nischenmarken hoher Parfumkunst vorgestellt und ausgestellt, wie z.B. Jovoy, Bella Bellissima, Xerjoff, Memo, Jeroboam und viele andere.

Das Herzstück aller Kreationen von Fragrance Du Bois bildet 100% pures, natürliches, biologisches Oudöl, das auf den markeneigenen Plantagen nachhaltig produziert wird.

Adlerholz, aus dem Oudöl gewonnen wird, ist in Hongkong nicht unbekannt, denn von dieser Baumart, erhielt Hongkong seinen berühmten Namen. "Duftender Hafen" wurde nach dem Vertrag von Nanking im Jahr 1842 zum amtlich festgehaltenen Namen, wobei das Gebiet und insbesondere der Hafenbereich als asiatische Drehscheibe und regionales Lieferanten- und Vertriebszentrum für aromatische Stoffe und Komponenten dienten.

Oud verleiht einem Duft eine außergewöhnliche Tiefe sowie Langlebigkeit. Die einzigartige Produktreihe der Marke hat Fragrance Du Bois in bemerkenswert kurzer Zeit zu internationaler Präsenz verholfen, insbesondere nach der Markteinführung in Paris im House of Jovoy - der "Botschaft seltener Parfums" - zu Beginn des Jahres.

"Wir sind mehr als begeistert, unser Produkt in Hongkong einzuführen", sagte Nicola Parker, Brand Director bei Fragrance Du Bois. "Pauline und ihr Team vertreten und verfolgen die gleichen Werte und den gleichen Ethos wie wir. Wir könnten uns keinen besseren Partner als Parfümerie Tresor vorstellen. Hongkong ist Teil unserer strategischen Expansionspläne, um die chinesische Bevölkerung zu erreichen, die bereits ein vertieftes Verständnis von Oud und Adlerholz besitzt. Diese gehören seit Jahrtausenden zu ihrer Geschichte."

Sie fuhr fort: "Wir möchten auch unsere Produktreihe erweitern, um im Verlauf der nächsten Monate zusätzlich Holzspäne, Oudöl und Räucherstäbchen in Hongkong einzubeziehen. Ich freue mich auf diese einzigartige Partnerschaft mit ParfümerieTresor und sehe gespannt den Möglichkeiten entgegen, die sie eröffnen wird."

Pauline Lau, Gründerin und Managing Director von Parfümerie Tresor, kommentierte: "Wir sind hoch erfreut, Fragrance Du Bois in Hongkong willkommen heißen zu dürfen. Im Rahmen unseres Engagements für Kreativität und Einzigartigkeit sind wir bestrebt, hochwertige und luxuriöse unabhängige Parfümmarken in Hongkong und bei der asiatischen Kundschaft einzuführen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Marke mit den exquisiten und luxuriösen Parfums Fragrance Du Bois unseren Kunden ein neues sinnliches Dufterlebnis bereiten wird."

Fragrance Du Bois verwendet nur edelste sowie nachhaltig beschaffte und produzierte Rohstoffe. Zusätzlich zu den bestehenden Boutiquen in Paris, Singapur, Kuala Lumpur und Bangkok sind für die nächsten Monate noch mehrere Neueröffnungen in Doha, Genf, Mailand, Marbella, New York und Los Angeles geplant.

Fragrance Du Bois ist ein luxuriöses Nischen-Parfumhaus, das auf der Grundlage der reichsten Essenzen der Natur durch fünf Generationen von Parfümeuren aufgebaut wurde und in den französischen Traditionen von Grasse des 17. Jahrhunderts verwurzelt ist. Das Herzstück aller Kreationen von Fragrance Du Bois bildet sein spezifisches, unverkennbares und einzigartiges Oud, das absoluten Luxus verströmt. Das gesamte von Fragrance Du Bois verwendete Oud wird auf den eigenen nachhaltig bewirtschafteten Plantagen hergestellt und garantiert ethisch und nachhaltig gewonnen.

Parfümerie Tresor vereint kreative und einzigartige Parfümeure unter einem Dach. Nicht viele dieser Düfte sind anderswo in der Stadt zu finden. Parfümerie Tresor beherbergt nicht nur Markengeschichten der besonderen Art und den unabhängigen Geist hoher Parfumkunst, sondern bietet auch einen kreativen Raum für Kulturveranstaltungen, die diese Kunst der Düfte fördern. Das perfekte Zusammenspiel von Parfum und Persönlichkeit bietet eine elegante Möglichkeit, sich der Welt auf eine eigene Weise zu präsentieren.

