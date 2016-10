Gianluigi Buffon gewinnt den Golden Foot Hublot 2016

Monaco (ots/PRNewswire) - Für seine Fans ist er der beste Torhüter der Welt

Die Fußballernationen Brasilien und Italien führen die Liste der mit dem Golden Foot Hublot bedachten Fußballer an. 2016 stellt da keine Ausnahme dar. Bereits zum 14. Mal wird der Golden Foot Hublot in diesem Jahr verliehen und ehrt nun den außergewöhnlichen Werdegang von Gianluigi Buffon, der fortan in Bronze festgehalten ist. Eine Auszeichnung für einen Spieler, den die Fans gewählt haben. Den Preis erhält dieses Jahr nicht nur der beste Torwart der Geschichte, sondern auch ein Spieler, der seinem Verein besondere Treue erwiesen hat. Der Italiener Buffon folgt auf Eto'o, den Preisträger des Jahres 2015.

Die besten Fußballer der Welt folgten der Einladung von Fürst Albert II. von Monaco und fanden sich in Monaco zur Vergabe des Golden Foot Hublot ein.

"Heute fühle ich mich geehrt und bin stolz und emotional berührt diese ausserordentliche Auszeichnung zu erhalten, den Golden Foot Hublot Award, die ich hoffe, verdient zu haben. Was ich heute hier lasse, sind nicht die Abdrücke meiner Hände und zehn Finger, sondern ein Teil von dem was ich bin, und was ich erreicht habe und noch zu tun habe."

Gianluigi Buffon

2016 waren neben Buffon noch 9 weitere Spieler nominiert: Rooney, Ronaldo, Cavani, Casillas, Messi, Kaka, Thiago Silva, Pirlo und Lampard. Als Fußball-Legenden gewürdigt wurden Antonio Caliendo (Präsident und Gründer des Preises), Deco, Carles Puyol, Frank de Boer und Claudio Ranieri. Der Preisträger dieser 14. Ausgabe ist ein Freund von Hublot. Gianluigi Buffon, dessen Entwicklung als Sportler bei Juventus Turin erfolgte, wurde von der IFFHS bereits zum besten Torhüter des 21. Jahrhunderts gewählt sowie zum besten Torwart der Weltmeisterschaft 2006 und von der UEFA zum besten Fußballer des Jahres 2003. Er ist einer der bedeutensten Spieler der Geschichte Geburtstag in der Squadra Azzurra feiern und 17 Jahre in seinem Verein vollenden! Eine Auszeichnung seitens der Fans ist eine ganz besondere Anerkennung, von der alle Spieler träumen.

