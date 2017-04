Theracurmin® Super, die Kurkuminform mit der besten Bioverfügbarkeit, macht sein europäisches Debut auf der Vitafoods-Messe

Tokio (ots/PRNewswire) - Theravalues Corporation (Tokio, Japan) verkündet mit Stolz die Einführung von Theracurmin® Super auf dem europäischen Markt im Rahmen der Vitafoods Europe 2017 (Genf, 9.-11. Mai).

Diese neue und weiterentwickelte Form von Kurkumin bietet eine dramatisch höhere Bioverfügbarkeit als das bisherige Theracurmin® (2,7 Mal so hoch). Theracurmin® Super wurde auf Basis zweier unterschiedlicher Technologien entwickelt: (1) ein einzigartiges amorphes (nicht kristallines) Herstellungsverfahren und (2) ein Stabilisierungsverfahren.

Alle Inhaltsstoffe in Theracurmin® Super sind von europäischen Aufsichtsbehörden zugelassen.

Kurkumin ist ein gelbes Pigment im Gelbwurz (Curcuma longa), das lange für seine antioxidativen, entzündungshemmenden, krebsbekämpfenden, antiviralen und antibakteriellen Eigenschaften bekannt ist.

Aufgrund seiner niedrigen Bioverfügbarkeit ist der klinische Anwendungsbereich von Kurkumin aber trotz seines breiten pharmakologischen Wirkungsspektrums (antioxidativ, entzündungshemmend, tumorbekämpfend usw.) beschränkt.

Das derzeitige Kurkuminprodukt von Theravalues, Theracurmin®, hat nachweislich die 27-fache Bioverfügbarkeit von herkömmlichem Kurkuminpulver. Es wurde in zahlreichen klinischen Studien auf der ganzen Welt untersucht und kann auf viele positive Ergebnisse verweisen. Insgesamt wurden 24 Arbeiten veröffentlicht und 22 klinischen Studien durchgeführt (darunter 16 randomisierte kontrollierte Studien oder RCT).

Wichtige publizierte klinischen Studien

Gehirngesundheit Verbesserung von Erinnerungsvermögen und Aufmerksamkeit Gelenkgesundheit Deutliche Reduktion von Schmerzscore und Abhängigkeit von NSAID (nicht-steroidale Entzündungshemmer) Herz-Kreislauf-Gesundheit Verbesserung der Steifheit der A. carotis und anderer Funktionen Herzgesundheit Verbesserung der diastolischen Dysfunktion Lebergesundheit Verbesserung der Leberfunktionsmarker gamma-GTP, AST und ALT Sporternährung Beschleunigte Erholung von Muskelermüdung und Abschwächung der oxidativen Belastung durch Bewegung

Theracurmin® Super hat nachweislich eine 2,7 Mal so hohe Bioverfügbarkeit als Theracurmin® unter der doppelblinden klinischen Überkreuzstudie an Menschen. Dank seiner überragenden Bioverfügbarkeit wird Theracurmin® Super einen großen Beitrag zur Behandlung und Vorbeugung verschiedener Erkrankungen in vielen Ländern leisten, wo die alternde Bevölkerungsschicht schnell wächst.

Theravalues Corporation ist Aussteller auf der Vitafoods Europe in Genf (Stand J166) und freut sich auf Besucher, um weitere Einzelheiten zu dem Produkt bereitzustellen.

Am 9. Mai findet zudem auf der Vitafoods Europe ein Seminar zu Theracurmin® Super statt.

Seminartitel: Theracurmin®, die Kurkuminform mit der besten Bioverfügbarkeit

9. Mai 2017, 16.20-16.50 Uhr im Exhibitor Presentation Theatre

https://www.vitafoods.eu.com/en/visiting/visitor-attractions/Theatres/exhibitor-presentation-theatre.html

Informationen zu Theravalues Corporation

Theravalues Corporation (1F Kioicho Bldg., 3-12 Kioicho, Chiyoda-ku, Tokio 102-0094 Japan) ist ein führendes, innovatives Biotech-Unternehmen im Gesundheits- und Ergänzungsmittelsektor. Das Unternehmen mit Sitz in Tokio (Japan) erforscht und entwickelt natürliche und biotechnische Inhaltsstoffe mit nachgewiesenem gesundheitlichem Nutzen. Sein Hauptprodukt Theracurmin® -- eine der fortschrittlichsten Formen von Kurkumin am Markt -- wird in Nordamerika, Ozeanien und Asien in den verschiedensten Nahrungsergänzungsmitteln verwendet.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.theravalues.com/english/

