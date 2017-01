Studie zeigt: Gesunder Lifestyle dank neuer Küche

3 weitere Medieninhalte

Berlin (ots) - Für viele Deutsche bedeutet eine neue Küche den Beginn eines gesünderen Lebensstils, das fand die Houzz (www.houzz.de) Küchenstudie 2017 heraus.

Ein Viertel aller Befragten (24%) gab an, nach der Renovierung eine gesündere Lebensweise angenommen zu haben. Das beinhaltet für 31% häufigeres Kochen zu Hause, von denen 75% mindestens fünf Mahlzeiten pro Woche selbst in der heimischen Küche zubereiten. Des Weiteren bestellen die Umfrage-Teilnehmer weniger Essen beim Lieferservice (36%), nehmen ihre Mahlzeiten am Esstisch ein (25%) und essen mehr Obst und Gemüse (19%).

Die Mehrheit aller Befragten entschieden sich für einen neuen Küchenstil (70%).

Modern: 55% Landhausstil: 12% Skandinavisch: 10%

Weitere Gründe für eine Grunderneuerung:

31% konnten ihre alte Küche einfach nicht mehr sehen, 24% war die Küche zu alt und abgenutzt 18% konnten erst jetzt die finanziellen Mittel für eine neue Küche aufbringen

Für den Neu- oder Umbau der Küche setzen die Deutschen hohe Budgets an:

21% haben mehr als 25.000 Euro für die Renovierung ausgegeben 39% zwischen 10.000 und 25.000 Euro

Spezieller Stauraum in der Küche ist nach wie vor ein großes Thema und bei vielen Bauherren begehrt. Neu verbaut werden vor allem: Besteckkästen: 81%

Ausziehbare Abfallbehälter: 75% Aufbewahrungssysteme für Töpfe und Pfannen: 60% Ausziehbare Ablagen/Regalböden: 55% Ordnungssysteme für Kochutensilien: 50% Sortiereinsätze für tiefe Schubläden: 45%

Gründe für individuell angefertigte Lösungen:

Platz in der Küche besser nutzen zu können (69%) Wunsch nach weniger Unordnung (59%) Ziel, Gegenstände besser finden zu können (47%) Der Profi muss ran: Die Mehrheit der Hausbesitzer holt sich Unterstützung vom Profi (79%), darunter Küchendesigner & -planer (48%), Handwerker wie Elektriker oder Klempner (48%) sowie Tischler und Schreiner (30%).

Noch mehr Platz: Große Räume sind populärer denn je. 50% der Küchen sind nach der Umgestaltung offen zu anderen, angrenzenden Räumen. Fast die Hälfte der Küchen hat mehr Platz (48%). In diesen noch größeren Räumen möchten Hauseigentümer in Zukunft mehr Zeit mit ihren Familien verbringen (4 %) und Gäste bei Dinnerpartys bewirten (27%).

Zur Umfrage

Diese Umfrage wurde registrierten Houzz-Nutzern in Deutschland zugesandt; der Befragungszeitraum war November 2016. An der Umfrage haben teilgenommen: Eigenheimbesitzer, die in den vergangenen 12 Monaten ein Renovierungsprojekt in ihrer Küche abgeschlossen haben, derzeit an einem Projekt arbeiten oder planen, in den nächsten drei Monaten mit einem Projekt zu beginnen. n=957

