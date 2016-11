car2go ruft zwei Millionen Kunden zur Weihnachts-Aktion #ShareKindness auf / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/115255 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/car2go Group GmbH" Bild-Infos Download

Stuttgart (ots) - "Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern" - getreu dem afrikanischen Sprichwort ruft car2go über zwei Millionen Kunden in einer internationalen Weihnachts-Aktion dazu auf, Freude und Menschlichkeit zu teilen. Unter dem zentralen Kampagnenmotto #ShareKindness werden die Kunden auf verschiedensten Kanälen zu kleinen Dingen inspiriert, die in Summe viel Gutes auf der Welt bewirken. Dabei geht der Carsharing-Pionier selbst mit gutem Beispiel voran.

Herzstück der Kampagne ist der sogenannte "Random Act of Kindness". Mit diesem spontanen Akt der Herzlichkeit - sei es ein Kompliment an den Fremden in der S-Bahn, eine Besorgung für die ältere Nachbarin oder ein überraschender Familienbesuch - wird einem Mitmenschen unerwartet der Tag verschönert. Studien haben gezeigt, dass das nicht nur glücklich macht und gesund hält, sondern auch zu ähnlichen Handlungen animiert. Im Kampagnenzeitraum von #ShareKindness bis Ende Dezember schlägt car2go seinen Kunden deshalb auf facebook und dem Blog regelmäßig gute Taten vor. Im Anschluss werden sie gebeten, ihren Erfahrungen zu teilen - mit dem Ziel, dass sich die guten Taten weltweit verbreiten und Nachahmer weit über die car2go Community hinaus finden. Gleichzeitig wird car2go selbst aktiv. Davon profitieren die Kunden - etwa wenn sie im car2go unerwartet hochwertige Geschenke wie Konzertgutscheine, Fitnesstracker oder andere Technik-Gadgets von car2go Mitarbeitern überreicht bekommen - aber auch alle anderen Mitmenschen, wenn sie beispielsweise bei Regen kostenlos mit dem car2go nach Hause gefahren werden. Zum krönenden Abschluss wird aus ausgewählten Aktionen ein inspirierendes Video produziert, um die Botschaft noch weiter zu verbreiten.

"Jeder Einzelne unserer mehr als zwei Millionen Kunden leistet einen kleinen Beitrag zu lebenswerten Städten, indem er sich ein Auto mit anderen teilt. Zählt man diese Beiträge zusammen, macht die Community global einen Unterschied. Dieses Potential möchten wir nutzen, um in der Weihnachtszeit noch näher zusammenzurücken und möglichst vielen Menschen eine Freude zu machen", erläutert Olivier Reppert, CEO der car2go Group GmbH. CMO Raphael Stange ergänzt: "Das vielzitierte 'Sharing is caring' ist in der car2go Community keine Worthülse, sondern als Teil unserer DNA fest verankert - über das Teilen eines Autos hinaus. Die Weihnachts-Aktion #ShareKindness ist uns deshalb eine Herzensangelegenheit."

Weitere Informationen zu #ShareKindness und erste Aktionen sind auf der car2go Facebook-Page https://www.facebook.com/car2go und auf dem car2go Blog unter https://blog.car2go.com/de/ zu finden.

