Mindtree meldet Umsatzwachstum in konstanter Währung in Höhe von 11,2 % im Geschäftsjahr 2017; Empfehlung für Schlussdividende

Bangalore, Indien und Warren, New Jersey (ots/PRNewswire) - Mindtree, ein globaler Dienstleister im Bereich digitaler Wandel und Technologie, gab heute die seitens des Vorstands freigegebenen Konzernergebnisse des am 31. März 2017 beendeten vierten Quartals und Geschäftsjahres bekannt.

"Im vergangenen Jahr konnte Mindtree an seinen Erfolg als führender Dienstleister anknüpfen, der seinen Kunden bei der Implementierung digitaler Technologien für Geschäftswachstum hilft. Zudem verzeichneten wir einen deutlichen Zuwachs bei Mindtree als erfolgreicher Mitbewerber um große Managed-Services-Verträge", sagte Rostow Ravanan, CEO & Managing Director von Mindtree. "In den letzten 5 Jahren gehörte Mindtree zu den wachstumsstärksten Unternehmen unseres Sektors. Der Markt entwickelt sich weiter in Richtung unserer etablierten Optima, und wir sind für das kommende Jahr und darüber hinaus gut aufgestellt."

Bedeutende finanzielle Eckdaten:

Für das am 31. März 2017 beendete Quartal

- Angaben in USD: - Umsatz 195,6 Millionen $ (Wachstum von 1,8 % im Quartalsvergleich bzw. von 0,3 % im Jahresvergleich, Wachstum in konstanter Währung 2 % gegenüber dem vorherigen Quartal) - Nettogewinn 14,4 Millionen $ (Rückgang von 5,6 % im Quartalsvergleich bzw. von 25,9 % im Jahresvergleich) - Angaben in Rupien: - Umsatz 13,181 Millionen INR (Wachstum von 1,8 % im Quartalsvergleich bzw. Rückgang von 0,2 % im Jahresvergleich) - Nettogewinn 972 Millionen INR (Rückgang von 5,8 % im Quartalsvergleich bzw. von 26,8 % im Jahresvergleich)

Für das am 31. März 2017 beendete Geschäftsjahr

- Angaben in USD: - Umsatz 779,8 Millionen $ (Wachstum von 9,4 %, Wachstum in konstanter Währung 11,2 %) - Nettogewinn 62,3 Millionen $ (Rückgang von 26 %) - Angaben in Rupien: - Umsatz 52,364 Millionen INR (Wachstum von 12,1 %) - Nettogewinn 4,186 Millionen INR (Rückgang von 24,2 %)

Weitere Eckdaten:

- Kunden:

- 328 aktive Kunden zum 31. März 2017 - 1-Million-$-Kunden stiegen auf 5 (insgesamt 111)

- Menschen:

- 16.470 Mindtree Minds zum 31. März 2017 - Abwanderungsquote der vergangenen 12 Monate liegt bei 15,1 %

- Neue Langzeitverträge im Wert von mehreren Millionen Dollar mit führenden Kunden aus aller Welt:

- Aufbau einer einheitlichen digitalen User-Experience-Plattform für einen führenden Haftpflichtversicherer im Gesundheitsbereich - Bereitstellung von Managed Services für mehrere Anwendungen für einen Weltmarktführer bei Computersoftware und -technologie - Umstellung des Kernsystems für Abrechnung, Policen und Ansprüche auf Duck Creek Software und eine SaaS-Lösung für einen führenden Kfz-Versicherer - Support bei Anwendungsbetreuung für SAP S/4 HANA Suite in der Cloud für einen Anbieter von Industrieanlagen - Konzeption und Implementierung eines Business Warehouse auf der HANA Plattform für die Abteilungen Lebensmittel, Gesundheit & Körperpflege für einen führenden Einzelhändler

- Dividendenankündigung:

- Der Vorstand erklärte bei seinem Meeting am 27. März 2017 eine Zwischenausschüttung von 20 % (2 INR je Aktie bei einem Nennwert von 10 INR je Aktie) für das zum 31. März 2017 beendete Quartal. Darüber hinaus hat der Vorstand bei seinem Meeting am 20. April 2017 eine Schlussdividende in Höhe von 30 % empfohlen (3 INR je Aktie bei einem Nennwert von 10 INR je Aktie) für das zum 31. März 2017 beendete Geschäftsjahr, abhängig von Zustimmung der Aktieninhaber.

Hinweis: Die oben genannten Finanzergebnisse stehen in Einklang mit Ind AS für das am 31. März 2017 beendete Quartal und Geschäftsjahr. Dementsprechend wurden die Zahlen für die vorangegangenen Zeiträume gemäß Ind AS neu ausgewiesen.

Mindtree [NSE: MINDTREE] ist ein Dienstleister für digitalen Wandel und Technologie von der Konzeption bis zur Ausführung und unterstützt damit Global-2000-Kunden, ihre Konkurrenz zu übertreffen.

Safe-Harbour-Erklärung

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung bezüglich unserer künftigen Wachstumsperspektiven sind vorausschauende Aussagen und unterliegen daher zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse in erheblichem Umfang von den in vorausschauenden Aussagen vorweggenommenen Ergebnissen abweichen. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung der mitunter von uns selbst bzw. in unserem Namen getätigten vorausschauenden Aussagen.

