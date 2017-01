Mindtree vermeldet währungsbereinigtes Wachstum von 0,4 % im Vergleich zum Vorquartal in US-Dollar gemessen; gewinnt ersten 100 Millionen-Dollar-Kunden

Bangalore und Warren, New Jersey (ots/PRNewswire) - Mindtree (http://www.mindtree.com), ein globales Unternehmen für Technologiedienstleistungen, hat heute die vom Aufsichtsrat genehmigten konsolidierten Ergebnisse für das am 31. Dezember 2016 abgeschlossene dritte Quartal bekanntgegeben.

"Starke Dealabschlüsse in diesem Quartal zeugen von unseren Transformationsfähigkeiten aufgrund unseres Fachwissens. Wir sind weiterhin ein bevorzugter Partner für sowohl die "run the business"- als auch "change the business"-Technologie-Initiativen unserer Kunden", sagte Rostow Ravanan, CEO und Managing Director von Mindtree. "Wir sind zuversichtlich, dass wir durch diese Kompetenzen und unsere unverwechselbare Kultur gut aufgestellt sind, um im aktuellen dynamischen Umfeld erfolgreich zu sein. "

Finanzielle Höhepunkte:

Quartal zum 31. Dezember 2016

- In US-Dollar: - Einnahmen von 192,2 Millionen US-Dollar (Abnahme um 0,4 % gegenüber Vorquartal / Wachstum von 4,7 % gegenüber Vorjahr) - Nettogewinn von 15,3 Millionen US-Dollar (Wachstum von 8,1 % gegenüber Vorquartal / Abnahme um 28,3 % gegenüber Vorjahr)

*währungsbereinigtes Wachstum von 0,4 %

- In Rupien: - Einnahmen von 12.953 Millionen INR (Abnahme um 0,01 % gegenüber Vorquartal / Wachstum von 7,1 % gegenüber Vorjahr) - Nettogewinn von 1.031 Millionen INR (Wachstum von 8,8 % gegenüber Vorquartal / Abnahme um 26,7 % gegenüber Vorjahr)

Weitere Höhepunkte:

- Kunden: - 348 aktive Kunden zum 31. Dezember 2016 - Erster Kunde der 100 Millionen-US-Dollar-Kategorie hinzugefügt - Erhöhung der Kundenzahl um 1 auf 17 im 10 Millionen-US-Dollar-Bereich - Mitarbeiter: - 16.099 Mindtree-Mitarbeiter zum 31. Dezember 2016 - Fluktuation über 12 Monate liegt bei 16,1 % - Mehrjährige und Multi-Millionen-Dollar-Verträge mit führenden globalen Kunden: - Ein diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen: Mindtree wird die Anwendungspflege mithilfe eines Betreiberlösungsmodells zusammen mit der Unterstützung von Distributions-, Digital-, Mobilitäts- und Datenanwendungen bereitstellen. - Ein globales IT-Dienstleistungsunternehmen: Mindtree wurde als strategischer Partner für Systemintegration und digitale und infrastrukturelle Dienstleistungen ausgewählt. - Eine führende Kreditauskunftei: Mindtree wurde als bevorzugter Partner für Anwendungsentwicklung und Infrastrukturbetreuung ausgewählt. - Ein weltweit führendes Unternehmen in rechtmäßiger Überwachung und Intelligence-Lösungen: Mindtree wurde als strategischer Partner für Produktentwicklung, Analytik und digitale Initiativen ausgewählt. - Ein führendes Verlags- und Event-Unternehmen: Mindtree wird die Anwendungsunterstützung und Wartungsdienstleistung für die ERP-Plattform bereitstellen. - Ein führendes Schönheitspflege-Unternehmen: Mindtree wird digitale Dienstleistungen zur Erstellung einer großen und komplexen Plattform zur Unterstützung der unternehmensbezogenen Marketing-Umsetzung bereitstellen. - Ein führender internationaler Tabakkonzern: Unsere Tochtergesellschaft, Bluefin Solutions, wird Systemintegrationsdienstleistungen für SAP Business Planning & Consolidation und Data Warehouse auf SAP HANA bereitstellen. - Preise und Auszeichnungen: - Wurde als führend im Bereich Application Outsourcing Capabilities unter mittelgroßen Offshore-Anbietern von Forrester Research bezeichnet. - Wurde von Zinnov zur Spitze im Bereich Produkt-Engineering- und Embedded-Systeme im Bericht Zinnov Zones 2016 Product Engineering Services gezählt. - Anerkannt durch das Institute of Company Secretaries of India (ICSI) für exzellente Unternehmensführung. - Ankündigungen - Der Vorstand hat in seiner Sitzung am 19. Januar 2017 - für das am 31. Dezember 2016 abgeschlossene Quartal eine Zwischendividende in Höhe von 20 % (2 INR je Aktie zum Nennwert 10 INR je Aktie) empfohlen. - Er genehmigte die Verlängerung der Amtszeit von Herrn Krishnakumar Natarajan als Executive Chairman bis zum 30. Juni 2020.

Hinweis: Die oben genannten finanziellen Ergebnisse werden gemäß den indischen Buchführungsnormen für das Quartal und die neun Monate bis zum 31. Dezember 2016 berichtet. Dementsprechend wurden die Zahlen für frühere Zeiträume gemäß den indischen Buchführungsnormen angepasst.

Über Mindtree

Mindtree [NSE: MINDTREE] bietet Dienstleistungen ? von der Konzeption bis zur Ausführung ? auf dem Gebiet der digitalen Transformation und Technologie und unterstützt damit Kunden der Global 2000 (FORBES), ihre Konkurrenz zu übertreffen. "Born digital" ist ein agiler, kollaborativer Ansatz von Mindtree zur Entwicklung kundenspezifischer Lösungen innerhalb der digitalen Wertschöpfungskette. Gleichzeitig trägt die umfassende Fachkompetenz des Unternehmens auf dem Gebiet des Infrastruktur- und Anwendungsmanagements dazu bei, Ihre IT in ein strategisches Gut zu verwandeln. Ob Sie sich mit Ihrem Unternehmen von den Mitbewerbern abheben möchten, Ihre Geschäftsfunktionen neu gestalten oder das Umsatzwachstum beschleunigen möchten, wir können Ihnen dabei helfen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com.

Safe-Harbor-Erklärung

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung bezüglich unseres zukünftigen Wachstums sind zukunftsorientierte Aussagen, welche eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von denen in derartigen zukunftsorientierten Aussagen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, zukunftsbezogene Aussagen, die gelegentlich von uns oder in unserem Namen abgegeben werden, zu aktualisieren.

