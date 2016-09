Mindtree veröffentlicht nächste Generation der ATLAS-Plattform für verwaltete Dienste

Bangalore und Warren, New Jersey (ots/PRNewswire) - Neue Funktionalität bietet Kunden mehr Einblick und Transparenz in ihren Betrieb

Mindtree (http://www.mindtree.com/) veröffentlichte heute die überarbeitete Version von ATLAS, dem outputbasierten Framework für verwaltete Dienste. Diese neue Generation ergänzt die bereits reiche Funktionalität für eine größere Transparenz und einen ganzheitlicheren Blick auf die Funktionsweise der Anwendungsinfrastruktur, mithilfe von unter anderem Leistungsmetriken, Optimierung und Analytics.

Ursprünglich war ATLAS ein Framework für verwaltete Dienste, dass aus einer Reihe von Prozessen, Tools, Beschleunigern und Dashboards bestand, die mehr als 100 Großunternehmen dabei unterstützte, ihre Technologie-Operationen effizienter laufen zu lassen. Die individuellen Tools, aus denen dieses Framework besteht, können für alle anwendungsverwalteten Dienste oder zusammen in einem verbundenen Arrangement verwalteter Dienste genutzt werden.

Mit dieser Verbesserung wird ATLAS zu einer Plattform für durchgehende Arbeitsabläufe. Es besteht aus Toolkits, die bei der Analyse von komplexen Anwendungsportfolios, dem Gestalten von Übergangsplänen, der Implementierung von Lösungsmodellen sowie bei der Ausarbeitung eines detaillierten Transformationsfahrplans helfen. Damit werden die Kunden von Mindtree führend in ihrem Bereich. ATLAS bietet auch Metriken und Dashboards zum Messen, Nachverfolgen und zur Berichterstattung über den Status des Auftrags und den bereitgestellten Geschäftswerts. Dies ermöglicht den Zugriff in Echtzeit, um Probleme zu erkennen und den Fortschritt zu prüfen.

Subramanyan Ananthanarayanan, Mindtrees Vice President für anwendungsverwaltete Dienste, merkte an, dass die Verbesserungen an ATLAS dahingehend eine bedeutende Veränderung darstellen, wie Unternehmen ihre Anwendungsinfrastruktur sehen.

"Anwendungsverwaltete Dienste waren stets wie eine Art Blackbox. Kunden suchten sich normalerweise einen Anbieter, der sie verwaltet, und oftmals hatte selbst hauseigenes IT-Personal keine klare Vorstellung beziehungsweise auch keinen Zugang zu den Datenauswertungen, die ihr Backend enthält. Diese neue Verbesserung von ATLAS öffnet ein neues Fenster und schafft Transparenz sowie umsetzbare Einblicke für die Kunden von Mindtree", erklärte er.

"Die Kombination aus der Leistung der verfügbaren Tools, wie ATLAS, mit Mindtrees nachweislicher Expertise in den Bereichen Infrastruktur, Anwendungen und Testplattformen, zeigen das kontinuierliche Engagement des Unternehmens ihr Unternehmen mit verwalteten Diensten zu führen", erklärte Mindtree President, Americas, Scott Staples.

"Wir bei Mindtree glauben daran, dass die wahrhaft transformative Aufgabe zukünftig darin besteht, alle Teile der Informationstechnologie in einer nahtlosen Plattform zu vereinen. Natürlich ist das digitale Front-End geschäftsentscheidend, doch ohne eine solide, verbundene, zugängliche Infrastruktur spielt auch ein elegantes Front-End keine Rolle", erklärte er.

Informationen zu Mindtree

Mindtree [NSE: MINDTREE] erbringt digitale Transformations- und Technologieservices von der Ideenfindung bis zur praktischen Umsetzung. Diese Angebote bieten Global-2000-Kunden die Möglichkeit, die Konkurrenz in den Schatten zu stellen. "Born digital" - Mindtree setzt auf einen agilen und kollaborativen Ansatz, um maßgeschneiderte Lösungen für die gesamte digitale Wertschöpfungskette zu entwickeln. Gleichzeitig unterstützen wir Sie mit unserer Expertise in den Bereichen Infrastruktur und Anwendungsverwaltung dabei, Ihre IT in ein strategisches Asset zu verwandeln. Unabhängig davon, ob Sie Ihr Unternehmen stärker differenzieren, Ihre Geschäftsfunktionen neu ausrichten oder Ihr Umsatzwachstum steigern möchten - wir führen Sie ans Ziel. Näheres erfahren Sie auf http://www.mindtree.com.

