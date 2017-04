HIV-Selbsttest mit direkter Ergebnisausgabe ab sofort in Belgien verfügbar

Richmond, British Columbia (ots/PRNewswire) - INSTI HIV-Selbsttest erkennt HIV zwei Wochen früher als andere Marken

bioLytical Laboratories, ein Weltweitmarktführer bei schnellen Tests für Infektionskrankheiten, freut sich, die Markteinführung des INSTI® HIV-Selbsttests in Apotheken in ganz Belgien bekannt geben zu können.

Der INSTI HIV-Selbsttest benötigt nur einen einzigen Tropfen Blut, ist zu mehr als 99% akkurat und liefert ein sofortiges Ergebnis. Bei den Selbsttests anderer Marken muss man 15 bis 20 Minuten (nach Durchführung des Tests) auf ein Ergebnis warten, oder, wie im Fall von Labortests, mehrere Tage oder Wochen. INSTI ist einfach anzuwenden und liefert eine Präzision von über 99%. Der INSTI HIV-Selbsttest ist eine rezeptfrei verfügbare, angepasste Version des INSTI-Tests am Pflegeort, der seit über 10 Jahren von medizinischen Fachkräften in Europa erfolgreich eingesetzt wird.

Mit Stand 2014 war rund der Hälfte der geschätzt 2,5 Millionen mit HIV lebenden Menschen in der europäischen Region der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihr Status als HIV-positiv nicht einmal bewusst. Nach Schätzungen vor Ort ist davon auszugehen, dass nahezu ein Fünftel der HIV-positiven Menschen in Belgien nicht wissen, dass sie HIV-positiv sind. Zwar gibt es mehrere Möglichkeiten, sich testen zu lassen, aber der Zugang zu einem sehr einfachen und dennoch hochgenauen Test ermöglicht den Selbsttest, ohne einen Termin in einem Labor, Krankenhaus oder Klinik machen zu müssen.

"Wir wollten mit der Entwicklung des HIV-Tests für Zuhause eine einfache, erschwingliche und verbraucherfreundliche Lösung anbieten, die den Menschen eine gesundheitliche Kontrolle auf diskrete Weise und in den eigenen vier Wänden gestattet", erklärt Robert Mackie, bioLyticals President. "Wir machen mit der Markteinführung in Belgien das Testen auf HIV zugänglicher. Der INSTI HIV-Selbsttest kann HIV bis zu zwei Wochen früher als alle anderen derzeit auf dem Markt erhältlichen HIV-Selbsttests erkennen".

Die Markteinführung in Belgien startete heute mit einem Sales-Team vor Ort, das bis zu 4.900 Apotheken landesweit abdeckt. Für Anfragen und um den INSTI HIV-Selbsttest in ihrer Apotheke zu führen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an retailsales@biolytical.com.

Informationen zu bioLytical Laboratories Inc.

bioLytical Laboratories Inc. ist ein kanadisches Unternehmen in privater Hand, das sich im Bereich der Erforschung, Entwicklung und Kommerzialisierung schneller medizinischer In Vitro-Diagnosegeräte am Pflegeort unter Verwendung seiner proprietären INSTI-Technologieplattform engagiert. Mit weltweiten Genehmigungen durch Regulierungsbehörden, u. a. durch die US-FDA und Health Canada sowie die CE-Kennzeichnung, vermarktet und verkauft bioLytical seine INSTI-HIV-Tests weltweit und seine INSTI HIV/Syphilis-Multiplex-Tests in Europa. Die INSTI-Produktlinie bietet hochgenaue Testergebnisse in 60 Sekunden oder weniger - wesentlich schneller als die 15 bis 20 Minuten, die bei Tests von Mitbewerbern auf Basis der Lateral-Flow-Technik nötig sind. bioLytical verfügt über ein aktives F&E-Programm mit einer Pipeline, zu der Tests für Krankheiten wie Zika, Denguefieber, Chikungunyafieber, Hepatitis C und Ebola gehören. Das Unternehmen stellt auch Vertragsdienstleistungen zur Verfügung, im Rahmen derer die INSTI-Plattform angepasst wird, um maßgeschneiderte Lösungen für die funktionalen und technischen Diagnosetestanforderungen anzubieten. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.biolytical.com.

Pressekontakt:

Original-Content von: bioLytical Laboratories, übermittelt durch news aktuell