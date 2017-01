DGAP-Adhoc: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft: VERIANOS erweitert Partnerkreis und führt Kapitalerhöhung durch

DGAP-Ad-hoc: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie/Kapitalerhöhung VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft: VERIANOS erweitert Partnerkreis und führt Kapitalerhöhung durch 10.01.2017 / 19:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- VERIANOS erweitert Partnerkreis und führt Kapitalerhöhung durch Mit Wirkung vom 1. Februar 2017 wird Nikolaus von Blomberg als weiterer Partner in das Unternehmen eintreten und gleichzeitig auch zum Mitglied des Vorstands bestellt, der dann aus drei operativen Mitgliedern besteht. Mit Sitz im Kölner Büro wird seine Zuständigkeit zunächst die Bereiche Asset Management und Institutional Clients umfassen. Der 41-jährige Diplom-Kaufmann war Mitgründer sowie geschäftsführender Gesellschafter der Immobilien-Investmentgesellschaft INDIGO INVEST in Düsseldorf, die seit Gründung in 2010 ein Transaktionsvolumen von über EUR 500 Mio. erfolgreich umgesetzt hat. Zwischen 2002 und 2010 war Nikolaus von Blomberg in verschiedenen Funktionen für SIREO bzw. CORPUSSIREO tätig, zuletzt als Executive Director und Fondsmanager in Luxemburg mit Zuständigkeit für die internationalen Fonds Sireo SICAV IV und VI mit einem Volumen von über EUR 1 Mrd. Zuvor verantwortete er u.a. das Asset Management des Sony Centers in Berlin. Zur weiteren Finanzierung des Wachstums der Gesellschaft wird darüber hinaus das VERIANOS Grundkapital auf EUR 10.350.000,- erhöht. Die Kapitalerhöhung erfolgt unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre und wird zu wesentlichen Teilen durch den neuen Partner Nikolaus v. Blomberg gezeichnet. -------------------------------------------------------------------------------- Weitere Informationen zur VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft finden Sie unter www.verianos.com. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. IR-Kontakt: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft Investor Relations Christian Bähringer, RA Bethmannstraße 56 60311 Frankfurt am Main T +49 69 69 768 88 0 F +49 69 69 768 88 9 Mail: ir@verianos.com Unternehmenskontakt: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft Gürzenichstraße 21 D-50667 Köln T +49 221 200 46 100 F +49 221 200 46 140 Mail: enquiries@verianos.com -------------------------------------------------------------------------------- 10.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft Gürzenichstraße 21 50667 Köln Deutschland Telefon: 0049 221 20046 100 Fax: 0049 221 20046 140 E-Mail: ir@verianos.com Internet: www.verianos.com ISIN: DE000A0Z2Y48 WKN: A0Z2Y4 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 535373 10.01.2017 CET/CEST