DGAP-News: TLG IMMOBILIEN AG platziert erfolgreich ca. 6,7 Mio. neue Aktien und erzielt einen Bruttoerlös von ca. EUR 116,0 Mio.

TLG IMMOBILIEN AG platziert erfolgreich ca. 6,7 Mio. neue Aktien und erzielt einen Bruttoerlös von ca. EUR 116,0 Mio. 31.01.2017 / 07:16

Pressemitteilung TLG IMMOBILIEN platziert erfolgreich ca. 6,7 Mio. neue Aktien und erzielt einen Bruttoerlös von ca. EUR 116,0 Mio. - Ca. 6,7 Mio. neue Aktien platziert - Platzierungspreis beträgt EUR 17,20 je Aktie - Bruttoemissionserlös beläuft sich auf ca. EUR 116,0 Mio. - Emissionserlös soll in jüngste und zukünftige Immobilienankäufe investiert werden Berlin, 31. Januar 2017 -Im Rahmen einer Barkapitalerhöhung hat die TLG IMMOBILIEN AG 6,7 Mio. neue Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 17,20 je Aktie im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Anlegern platziert. Der Bruttoemissionserlös beträgt damit ca. EUR 116,0 Mio. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Privatplatzierung zur Finanzierung der jüngsten sowie zukünftiger Ankäufe von deutschen Büro- und Einzelhandelsimmobilien im Einklang mit ihren festgelegten Akquisitionskriterien sowie für allgemeine Gesellschaftszwecke zu nutzen. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 2. Februar 2017 mit Prospekt zum Handel zugelassen und am 7. Februar 2017 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016 voll gewinnberechtigt. Settlement/Closing der Transaktion findet voraussichtlich am 7. Februar 2017 statt. "Die hohe Nachfrage und erfolgreiche Platzierung der gesamten 10% zeigt, dass der Kapitalmarkt die Fortsetzung des auf ertragssteigernder Expansion ausgelegten Geschäftsmodells der TLG IMMOBILIEN honoriert", so Peter Finkbeiner, Mitglied des Vorstandes der TLG IMMOBILIEN AG. "Nach Akquisitionen in Ostdeutschland und dem Markteintritt in Westdeutschland wird das neue Eigenkapital es uns ermöglichen, unsere erfolgreiche Wachstumsstrategie voranzutreiben und eine gesamtdeutsche Platform aufzubauen." J.P. Morgan begleitet die Privatplatzierung als Sole Global Coordinator und J.P. Morgan und die UBS Limited begleiten die Privatplatzierung als Joint Bookrunners. VICTORIAPARTNERS agiert als unabhängiger Transaktionsberater für die TLG IMMOBILIEN AG.. Kontakt Christoph Wilhelm Sven Annutsch Unternehmenskommunikation Investor Relations Telefon: +49 30 2470 6355 Telefon: +49 30 2470 6089 E-Mail:christoph.wilhelm@tlg.de E-Mail:sven.annutsch@tlg.de Über die TLG IMMOBILIEN AG Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG ist ein führendes Unternehmen für Gewerbeimmobilien in Deutschland und steht seit mehr als 25 Jahren für Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN AG erzielt stabile Mieteinnahmen, verfügt über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute Gebäudesubstanz sowie hohe Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort. Als aktiver Portfolio Manager ist die TLG IMMOBILIEN AG ein Gewerbeimmobilienspezialist für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie bewirtschaftet in ihrem hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin, Frankfurt am Main, Dresden, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen. 