DGAP-News: TLG IMMOBILIEN AG stellt Energiebezug auf Ökostrom und CO2-neutrales Gas um und ermöglicht signifikante Nebenkostenreduzierung für Mietflächen

DGAP-News: TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Immobilien/Nachhaltigkeit TLG IMMOBILIEN AG stellt Energiebezug auf Ökostrom und CO2-neutrales Gas um und ermöglicht signifikante Nebenkostenreduzierung für Mietflächen 30.01.2017 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Pressemitteilung TLG IMMOBILIEN AG stellt Energiebezug auf Ökostrom undCO2-neutrales Gas um und ermöglicht signifikante Nebenkostenreduzierung für Mietflächen Berlin, 30. Januar 2017- Die TLG IMMOBILIEN AG organisiert den Bezug von Strom und Gas seit dem Jahresbeginn 2017 neu. Das Unternehmen ersetzt sukzessive alle regionalen und verwaltungsintensiven Lieferverträge zugunsten eines Gesamtvertrages mit der Stadtwerke MüllheimStaufen GmbH. In diesem Zuge wird der Bezug ebenfalls auf Stromgewinnung aus regenerativen Energieträgern und CO2-neutrales Erdgas aus umweltschonenden Produktionsverfahren umgestellt. Der neue Vertrag hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Durch die Neugestaltung des Energiebezugs reduzieren sich die umlegbaren Energiekosten für die Mieter im Durchschnitt über alle Objekte sowie für die durch die TLG IMMOBILIEN AG eigengenutzten Flächen künftig um mehr als 20 %. Darüber hinaus reduziert sich der organisatorische Aufwand für die Vertragsverwaltung für das Unternehmen deutlich. Jährlich bestehen für die im Rahmen dieses Vertrages erfassten Immobilien der TLG IMMOBILIEN AG ein Strombedarf von rd. 13 GWh für die Allgemein-, Leerstands- und Verwaltungsflächen sowie ein Gasbedarf von rd. 9,6 GWh. Dies entspricht einem Energiebedarf, der in etwa mit dem von 5.580 3-Personen-Haushalten und demnach einer Kleinstadt vergleichbar ist. Durch die Umstellung reduziert die TLG IMMOBILIEN AG das CO2-Aufkommen künftig um rd. 9.500 t pro Jahr. Mit dieser Maßnahme wird ein weiterer Schritt im Sinne der nachhaltigen Unternehmensführung vollzogen, die im November letzten Jahres im Rahmen des ersten Nachhaltigkeitsberichtes detailliert vorgestellt wurde. Den Bericht können Sie hier herunterladen: www.tlg.de > Unternehmen > Nachhaltigkeit Kontakt Christoph Wilhelm Unternehmenskommunikation Telefon: +49 30 2470 6355 E-Mail:christoph.wilhelm@tlg.de Über die TLG IMMOBILIEN AG Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG ist ein führendes Unternehmen für Gewerbeimmobilien in Deutschland und steht seit mehr als 25 Jahren für Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN AG erzielt stabile Mieteinnahmen, verfügt über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute Gebäudesubstanz sowie hohe Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort. Als aktiver Portfolio Manager ist die TLG IMMOBILIEN AG ein Gewerbeimmobilienspezialist für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie bewirtschaftet in ihrem hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin, Frankfurt am Main, Dresden, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen. Es zählen weiterhin insgesamt sieben Hotels in Berlin, Dresden, Leipzig und Rostock zu ihrem Portfolio. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen und langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus. Zum 31. Dezember 2016 beliefen sich auf Basis vorläufiger, noch nicht testierter Zahlen der Portfoliowert auf EUR 2,24 Mrd. und der EPRA Net Asset Value je Aktie auf EUR 18,49. Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der TLG IMMOBILIEN AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der TLG IMMOBILIEN AG wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die TLG IMMOBILIEN AG übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen. Diese Veröffentlichung enthält vorläufige Finanzinformationen für das zum 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr, für die bislang kein durch den Wirtschaftsprüfer der TLG IMMOBILIEN AG, Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH, Stuttgart, ausgestellter Prüfvermerk vorliegt und deren Prüfung noch nicht abgeschlossen ist. Die finalen Finanzinformationen für das zum 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr werde erst im geprüften Konzernabschluss der Gesellschaft für das zum 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr veröffentlich. Diese Veröffentlichung ist derzeit für den 9. März 2017 geplant. -------------------------------------------------------------------------------- 30.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 