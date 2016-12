DGAP-Adhoc: msg life ag: msg life erhält Großauftrag zur Einführung der msg.Life Factory sowie wesentlicher Komponenten der msg.Insurance Suite

DGAP-Ad-hoc: msg life ag / Schlagwort(e): Auftragseingänge msg life ag: msg life erhält Großauftrag zur Einführung der msg.Life Factory sowie wesentlicher Komponenten der msg.Insurance Suite 22.12.2016 / 12:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- msg life erhält Großauftrag zur Einführung der msg.Life Factory sowie wesentlicher Komponenten der msg.Insurance Suite (Leinfelden-Echterdingen, den 22. Dezember 2016) - Die UNIQA Insurance Group AG (Wien) hat heute mit der IBM Österreich GmbH - und diese wiederum mit der msg life central europe gmbh, eine Tochtergesellschaft der msg life ag, als Subunternehmer - einen Vertrag unterzeichnet, der die Einführung des Bestandsverwaltungssystems msg.Life Factory sowie wesentlicher Komponenten der msg.Insurance Suite als zentrale Verwaltungsplattform für das UNIQA Lebensversicherungsgeschäft vorsieht. Der Großauftrag umfasst neben der Einführung der entsprechenden msg life Komponenten auch die Migration des kompletten Leben-Vertragsbestands von UNIQA im österreichischen Markt. Das gesamte Auftragsvolumen für msg life liegt bei etwa 30 Millionen Euro. Die Projektarbeiten beginnen in Kürze und erstrecken sich über einen Zeitraum von insgesamt vier Jahren. Emittent: msg life ag Investor Relations Humboldtstraße 35, 70771 Leinfelden-Echterdingen Tel. +49 711 94958-0 E-Mail: investor.relations?@msg-life.com Internet: www.msg-life.com WKN 513010, ISIN DE0005130108 Börsenplätze: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Kontakt: Frank Fahrner Public & Investor Relations msg life ag Humboldtstraße 35, 70771 Leinfelden-Echterdingen Tel.: +49 711 94958-9730 Fax: +49 711 94958-9658 E-Mail: frank.fahrner@msg-life.com -------------------------------------------------------------------------------- 22.12.2016 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: msg life ag Humboldtstraße 35 70771 Leinfelden-Echterdingen Deutschland Telefon: +49 (0)711 94958-0 Fax: +49 (0)711 94958-49 E-Mail: investor.relations@msg-life.com Internet: www.msg-life.com ISIN: DE0005130108 WKN: 513010 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 532597 22.12.2016 CET/CEST