DGAP-News: Die German Startups Group realisiert Gewinne an zwei Portfoliounternehmen

DGAP-News: German Startups Group Berlin GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf Die German Startups Group realisiert Gewinne an zwei Portfoliounternehmen 26.01.2017 / 10:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- +++ Pressemitteilung +++ Die German Startups Group realisiert Gewinne an zwei Portfoliounternehmen Berlin, 25. Januar 2017 -Die German Startups Group, zweitaktivster Venture-Capital-Investor in Deutschland im Zeitraum seit 2012 (CB Insights 2015, 2016), schließt eine Vereinbarung zur zeitnahen Veräußerung von Anteilen an zwei Beteiligungen aus dem Mittelfeld ihres Beteiligungsportfolios zum Buchwert. Mit der Veräußerung der Anteile beider Portfoliounternehmen wird die German Startups Group gemessen an den Anschaffungskosten nennenswerte Gewinne realisieren. Die Internal Rate of Return (IRR) wird in einem Fall 7% p.a. und im anderen Fall 27% p.a. betragen. Der Erlös von 800 TEUR wird die Barmittel der German Startups Group entsprechend erhöhen. Die betroffenen Portfoliounternehmen wird die Gesellschaft nach Abschluss aller formalen Schritte zur Veräußerung benennen. Die Entscheidung zu den vorstehenden Veräußerungen steht auch im Kontext einer geplanten Straffung des Gesamtportfolios, das durch zahlreiche Neuinvestitionen in der Vergangenheit deutlich angewachsen war. Für einige ihrer Beteiligungen verzeichnet die German Startups Group unaufgefordertes Kaufinteresse von Mitgesellschaftern und Dritten. Die Gesellschaft plant in den kommenden Monaten, von weiteren attraktiven Opportunitäten für Gewinnrealisierungen Gebrauch zu machen und so ihr Beteiligungsportfolio etwas zu straffen. Daneben sieht die Geschäftsführung in 2017 Exit-Chancen bei einigen ihrer Portfoliounternehmen. Pressekontakt German Startups Group Theo Bonick Tel: +49 30 6098890 84 Mail: presse@german-startups.com German Startups Group - Wir lieben Startups! Die German Startups Group ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Berlin und mit Fokus auf junge, schnell wachsende Unternehmen, sog. Startups. Sie erwirbt Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen, insb. durch Bereitstellung von Venture Capital. Die Portfoliounternehmen der German Startups Group können zudem unter anderem bei Strategieentwicklung, im Hinblick auf Finanzierungsrunden, Restrukturierungsnotwendigkeiten, M&A-Transaktionen oder dem Unternehmensverkauf einschließlich eines möglichen Börsengangs von der Expertise, der Erfahrung und dem Netzwerk des Teams der German Startups Group profitieren. Nach eigener Einschätzung stellt die German Startups Group den Startups im Rahmen des Anteilserwerbs damit sog. "Smart Money" zur Verfügung. Ihr Fokus liegt auf Unternehmen, deren Produkte oder Geschäftsmodelle eine disruptive Innovation aufweisen, eine hohe Skalierbarkeit erwarten lassen und bei denen sie Vertrauen in die unternehmerischen Fähigkeiten der Gründer hat, zu denen sie nach eigener Einschätzung aufgrund ihrer engen Beziehungen zu relevanten Akteuren der Startup-Szene frühen Zugang erhält. Der geografische Fokus liegt auf dem deutschsprachigen Raum. Seit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit im Jahr 2012 hat die German Startups Group ein ihrer Ansicht nach diversifiziertes Portfolio von Anteilen an jungen Unternehmen aufgebaut und sich zum zweitaktivsten Venture-Capital-Investor seit 2012 in Deutschland entwickelt (CB Insights, Germany Venture Capital Overview 2015, Venture Pulse Q1 2016). Von den 47 Minderheitsbeteiligungen an operativ tätigen Unternehmen sind 25 für die Gesellschaft wesentlich und machen zusammen 89% des Werts aller 47 aktiven Minderheitsbeteiligungen aus. Die zehn Fokusbeteiligungen verkörpern 60% des Werts aller aktiven Minderheitsbeteiligungen. Nach Ansicht der Gesellschaft spiegelt das Beteiligungsportfolio einen Querschnitt von vielversprechenden deutschen Startups verschiedener Reifegrade ("Seed", "Early" und "Growth Stage" nach Definition der Gesellschaft) wider und enthält manche der erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Startups. Mehr Informationen unterhttp://www.german-startups.com. 