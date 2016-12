DGAP-Adhoc: German Startups Group wertet eines ihrer Portfoliounternehmen ab

DGAP-Ad-hoc: German Startups Group Berlin GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung German Startups Group wertet eines ihrer Portfoliounternehmen ab 22.12.2016 / 21:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- +++ Ad-hoc-Mitteilung +++ German Startups Group wertet eines ihrer Portfoliounternehmen ab - Geschäftsführung hält an ihrer Gewinnschätzung 2016e von etwa 0,30 Euro pro Aktie fest Berlin, 22. Dezember 2016 - Ein Fokusunternehmen der German Startups Group wird voraussichtlich kurzfristig eine Finanzierungsrunde zu einem deutlich niedrigeren Anteilspreis als in der letzten Finanzierungsrunde durchführen. Die German Startups Group wertet deshalb ihre Anteile an dem Unternehmen um ca. 1 Mio Euro auf den neuen, niedrigeren Anteilspreis ab. Dessen ungeachtet hält die Gesellschaft aufgrund gegenläufiger Effekte aus erwarteten Höherbewertungen von anderen Beteiligungen an der am 12. Oktober 2016 veröffentlichten Guidance fest. Die Geschäftsführung der German Startups Group rechnet für das Gesamtjahr 2016 unverändert mit einem NettoKonzerngewinn von etwa 0,30 Euro pro Aktie (IFRS). Investor-Relations-Kontakt cometis AG Henryk Deter / Claudius Krause Tel: +49 611 20585528 Mail: krause@cometis.de -------------------------------------------------------------------------------- 22.12.2016 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- 532775 22.12.2016 CET/CEST