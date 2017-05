München (ots) - Die Boost Group und das international renommierte Marktforschungsunternehmen YouGov haben in einer aktuellen Studie die Wahrnehmung und Bewertung von Lizenz-Charakteren untersucht. Hierbei wurde insbesondere die Rolle von Müttern genauer betrachtet und mehr als 6.000 Testpersonen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Russland, Spanien, den USA, Mexiko, Kolumbien, Brasilien, China, Indien, Südkorea und Australien ausführlich befragt.

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass in Europa und Russland in sechs von zehn Fällen Mütter grundsätzlich bereit sind, einen Store aufzusuchen, der eine neue Sammelpromotion gestartet hat. Dabei stehen der Spaßfaktor für die Kinder und das kostenlose Spielzeug, welches der Sammelaktion beigefügt ist, an erster Stelle, dicht gefolgt vom edukativen und wissensvermittelnden Ansatz, mit dem die ein oder andere Collectibles Serie punktet.

"Die Ergebnisse der Studie bestätigen uns in unserer Strategie, bei der Entwicklung von Sammel-Promotions nicht nur die Einstellungen von Kindern und Jugendlichen, sondern auch von deren Müttern zu berücksichtigen", erklärt Mario Schwegler, CEO Boost Group. "Mütter sind häufig sogar der ausschlaggebende Faktor und bei einer emotionalisierenden Lizenz durchaus bereit, den Händler zu wechseln und Umwege mit in Kauf zu nehmen, um ihren Kids eine Freude zu bereiten."

