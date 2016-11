Asia Plantation Capital Berhad bestätigt regulatorische Genehmigung durch malaysische Aufsichtsbehörde

Kuala Lumpur, Malaysia (ots/PRNewswire) - Asia Plantation Capital Berhad kann mit Stolz vermelden, als erstes Unternehmen in Malaysia (und im gesamten asiatischen Markt) eine aufsichtsbehördliche Genehmigung für sein Adlerholzplantagen-Investmentprogramm erhalten zu haben.

Foto - http://photos.prnasia.com/prnh/20161114/8521607402-a

Nach der Erstzulassung im August 2016 hat Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) - die Companies Commission of Malaysia - dem Unternehmen nun offiziell die endgültige Genehmigung erteilt, sein Investitionsprogramm für Adlerholzplantagen sowohl in Malaysia als auch auf dem internationalen Markt zu vertreiben. Somit ist Asia Plantation Capital als vorbildlicher Plantagenverwalter in der Region etabliert.

SSM ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts in Malaysia, die Unternehmen und Geschäfte reguliert, und die führende Behörde des Landes zur Verbesserung von Corporate Governance und der Einhaltung der Gesetzgebung für Geschäftsregistrierungen und Gesellschaftsrecht. Als Durchsetzungsstelle legt die SSM strenge Richtlinien fest, die Asia Plantation Capital für sein Plantagenprojekt in Batu Pahat, Johor, Malaysia, voll erfüllt hat.

Foto - http://photos.prnasia.com/prnh/20161114/8521607402-b

"Wir sind sehr stolz und geehrt, als erstes Unternehmen in Asien die offizielle behördliche Genehmigung für unsere vertikal integrierten Adlerholzplantagen-Investments zu erhalten", erklärte Steve Watts, CEO von Asia Plantation Capital Berhad. "Wir sind zudem der festen Überzeugung, dass die Industrie als Ganzes eine umfassende Regulierung braucht. Asia Plantation Capital Group hat sich schon immer als Vorreiter für die Förderung einer regulierten Adlerholzbranche in Asien stark gemacht. Unsere jeweiligen Teams haben hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass unser Geschäftsmodell in allen Phasen des Prozesses transparent und ethisch ist und den Standards der SSM und unseres unabhängigen Beraters entspricht. Dies ist für uns als Unternehmen ein wichtiger Meilenstein", erklärte Watts abschließend, "aber wir glauben auch, dass alle im Investmentsektor Plantagen tätigen Unternehmen in Asien auf diese Weise reguliert werden sollten, und zwar nicht nur für eine gute Corporate Governance, sondern auch zum Schutz der Anleger. Für uns gilt, dass dies notwendigerweise Hand in Hand gehen muss".

Die Plantagenwirtschaft für Adlerholz zeigt in Asien eine exponentielle Zuwachsrate, und Asia Plantation Capital ist mit seinem bahnbrechenden und preisgekrönten, vertikal integrierten 'Soil to Oil'-Geschäftsmodell jetzt das größte Unternehmen in der Region. Es besitzt, neben den für private und institutionelle Kunden verwalteten Plantagen, eigene Anpflanzungen sowie Fabriken, in denen das Unternehmen, unter Verwendung des von seinen Adlerholzbäumen gewonnenen Oud, eine Unzahl verschiedener Endprodukte herstellt. Die proprietären Impf- und Destillationssysteme von Asia Plantation Capital haben die Branchenstandards neu definiert und das Unternehmen fest an der Spitze des Sektors etabliert.

Foto - http://photos.prnasia.com/prnh/20161114/8521607402-c

Der vor kurzem erzielte Durchbruch im Anti-Aging-Verbrauchersektor wird die Nachfrage nach Oud in der Pharma- und Hautpflegeindustrie voraussichtlich stark steigern. Asia Plantation Capital ist als Vorreiter bei einer wachsenden Reihe von wissenschaftlichen Forschungsprojekten zur Wirksamkeit von Oud in der Behandlung von verschiedenen Formen von Krebs tätig - ein Verdienst seines wissenschaftlichen Beirats, der aus führenden Wissenschaftlern und Branchenexperten besteht.

Der aktuelle Weltmarkt für reines Oud, Oud-Öle und Holzschnitzel wird auf 12 Mrd. USD pro Jahr geschätzt; dieser Wert erhöht sich noch um die 40 Mrd. USD pro Jahr schwere Duftstoffindustrie. Die Nachfrage nach einer nachhaltigen Versorgung mit reinem Oud steigt. Da es 7 bis 15 Jahren dauert, bis Plantagen einen Ertrag für Lieferungen in kommerziellem Umfang erbringen, erstaunt es nicht, dass die Zahl der Anbieter von Investitionen und Plantagenmanagementdiensten dramatisch zugenommen hat.

Im Plantagensektor zählen allerdings Erfahrung und Kompetenz sehr stark. Asia Plantation Capital hat sich bereits durch Innovationsfähigkeit und das Bewusstsein für die Notwendigkeit von proprietären Technologien als Branchenführer erwiesen. Nach umfangreicher Forschung konnte Asia Plantation Capital belegen, dass nur das reine, natürliche Oud die Verbindungen enthält, die aufgrund wissenschaftlicher Beweise wirksam für Anti-Aging und die Behandlung von Krebs sind. Dies wiederum hat zu einer verstärkten Nachfrage nach dem 'Real Thing' geführt und infolgedessen zu einer Erhöhung der Nachfrage nach und des Bedarfs an nachhaltigen Plantagen.

Die internationale Kosmetik- und Hautpflegeindustrie ist geschätzte 460 Mrd. USD pro Jahr wert (nach Zahlen von 2014), wobei allein die globale Hautpflegeiindustrie gemäß statista.com für 2016 in der Größenordnung von 121 Mrd. USD liegen wird. Dies hat Asia Plantation Capital dazu veranlasst, in Zusammenarbeit mit renommierten Schweizer Hautpflege-Labors eine neue Palette an Oud-basierten Wirkstoffen für die ständig wachsende Branche zu kreieren.

Das Potenzial, das Asia Plantation Capital und die Gruppe ihrer assoziierten Unternehmen in einem wachsenden Markt erkannt haben, ist auch anderen nicht verborgen geblieben. Daraus ergab sich die Notwendigkeit der Schaffung und Einhaltung strenger Vorschriften, um den relevanten Werten von Transparenz und Nachhaltigkeit zu genügen. Für Asia Plantation Capital kommt daher der Erhalt des Gütesiegels der Companies Commission of Malaysia, der Hauptaufsichtsbehörde des Landes, für sein Adlerholz-Investitionsprogramm zu einem idealen Zeitpunkt.

"Wir sind hocherfreut, dass Asia Plantation Capital die von Companies Commission of Malaysia auferlegten, sehr strengen aufsichtsrechtlichen Normen erfüllt hat", sagte CT Choo, der rechtliche Berater für Asia Plantation Capital in Malaysia. "Die Regulierungsbehörde hat sehr positiv auf Asia Plantation Capitals Antrag reagiert. Er wird als gutes Beispiel für genau die Art von innovativen Entwicklungsprogrammen für den Agroforstwirtschaftssektor betrachtet, die Malaysia fördern will. Wir sind der Auffassung, dass alle in diesem Sektor tätigen Unternehmen reguliert werden sollten, und zwar nicht nur, um Investoren zu schützen, sondern auch, um sicherzustellen, dass nur Oud aus nachhaltiger Nutzung in die Lieferkette gelangen kann. Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES)* hat im Jahre 2000 den Einschlag von wildwachsenden Adlerholzbäumen verboten. Trotzdem ist der Aquilaria-Baum, als Quelle des Adlerholzes, in der freien Natur immer noch eine vom Aussterben bedrohte Art, denn viele Unternehmen und Einzelpersonen profitieren weiterhin von dieser illegalen und unethische Seiten der Branche. Asia Plantation Capital hat die Sache richtig angepackt. Das Unternehmen hat nicht nur um behördliche Genehmigung ersucht, sondern auch bewiesen, dass es über die Systeme und Unternehmensinfrastruktur verfügt, um allen Anforderungen für die Erteilung der Genehmigung gerecht zu werden."

Hinweise an die Redaktion

Pressekontakt:

Original-Content von: Asia Plantation Capital, übermittelt durch news aktuell