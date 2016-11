Asia Plantation Capital erweitert auf der Jahreshauptversammlung seine Horizonte

Bangkok (ots/PRNewswire) - Asia Plantation Capital, das preisgekrönte Plantatgenmanagementunternehmen, hielt am Freitag, dem 21. Oktober 2016, seine thailändische Jahreshauptversammlung im Renaissance Bangkok, Thailand, ab.

Asia Plantation Capital freut sich bekannt geben zu können, dass sein Umsatz im GJ2015 trotz der Verlangsamung der Weltkonjunktur in Thailand um 6 % und ähnlich auch in Singapur um 4,5 % gewachsen ist.

Hr. Barry Rawlinson, Chief Executive Officer der APC Group, eröffnete die Jahreshauptversammlung und erklärte den 300 teilnehmenden thailändischen Plantagenbesitzern und Stakeholdern, wie das Unternehmen seine Horizonte trotz mehrerer Herausforderungen im gesamten Jahr 2016 mit exponentiellem Wachstum erweitern konnte. Hr. Rawlinson sprach über die anhaltenden Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft und wie das Unternehmen unermüdlich an den sich ergebenden Problemen und der Minderung der negativen Effekte gearbeitet hat.

Asia Plantation Capital hält unbeirrt an seinem Ethos der "holistische Nachhaltigkeit" fest. Während des Jahres 2016 hat das Unternehmen Programme begonnen und Richtlinien erarbeitet, die mehr als nur Projekte für soziale Unternehmensverantwortung sind, und es stellte sicher, dass Gleichbehandlung, Rücksichtnahme und Förderung für alle Mitarbeitenden gelten - vom obersten und mittleren Management bis hin zu den Plantagenarbeitern und ihren Familien.

Jinda Tonkhambai stellte die Einzelheiten der vergangenen Projekte sowie auch jene dar, die im letzten Jahr durchgeführt wurden, und von denen zahlreiche lokale Gemeinschaften profitieren konnten. Die Projekte von Asia Plantation Capital konzentrierten sich auf die lokale Infrastruktur, wie z. B. Schulen und Kultstätten, und sie verbesserten das Leben aller Menschen, die in den und um die Betriebsstätten des Unternehmens leben und arbeiten.

Drei Studenten im 4. Studienjahr an der forstwirtschaftlichen Fakultät der Kasetsart University, Bangkok, erhielten während der Hauptversammlung Stipendien, welche die Zahlung von Studiengebühren von bis zu THB 150.000 für vier Jahre vorsehen.

Angesichts der laufenden Expansion des Unternehmens und der zusätzlichen Plantagen, die für die Befriedigung der steigenden Nachfrage nach seinen Produkten erforderlich sind, informierte Phanitta Matwangsaeng von der allgemeinen Verwaltung die Teilnehmer über die Vorgehensweisen und die Due Diligence vor dem Erwerb von Land. Technische Details, wie der Gestaltungsprozess von Land, Grundstückpläne, Wassersysteme und Baummanagementsysteme wurden vom Architekten Phoom Matwangsaeng erläutert.

Nadiah Abdullah, Operations Manager, erklärte wichtige Meilensteine, die im Auftrag von Asia Plantation Capital Berhad (APCB), des malaysischen Unternehmens der APC Group, erreicht wurden, wobei der Schwerpunkt auf den wichtigen Gemeinschaftsunternehmen, die gegründet wurden, aber auch auf den Durchbrüchen lag, die man bei Forschung und Entwicklung erzielte.

Die Fabrik - die größte südostasiatische Adlerholzdestillerie - arbeitet jetzt mit einigen neuen Produktionsprozessen und verfügt über eine neue Gärtnerei sowie ein Labor mit modernster Ausrüstung zur Überwachung der Ölqualität und der Produktionsmethoden.

Eine der wichtigsten Errungenschaften von APCB war die unlängst erfolgte Anerkennung und uneingeschränkte Zulassung seiner Produkte durch die SSM (Suruhanjaya Syarikat Malaysia), dem malaysischen Äquivalent der MAS (Monetary Authority of Singapore [Währungsbehörde von Singapur]) und der FCA (Financial Conduct Authority [Finanzmarktaufsicht]) in UK.

Der Fachexperte Robin Jewer, Agricultural Director, und der Forstexperte, Boonchuay Jomkhamsee, präsentierten Informationen über den derzeitigen Zustand der Plantagen von Asia Plantation Capital, die von übermäßigem Regen betroffen waren, ebenso wie über die Maßnahmen die zum Umgang mit dem unberechenbaren Wetterverhalten getroffen wurden. So wird das Risiko jetzt in allen Plantagen des Unternehmens mithilfe von Regenmessern und Feuchtmessgeräten kontrolliert, um sicherzustellen, dass jeder Baum genau die richtige Menge Wasser erhält. Dies wiederum reduziert den Wasserverbrauch erheblich, ebenso wie den zum Pumpen des Wassers erforderlichen Strom.

Die wissenschaftliche Spezialberaterin und außerordentliche Professorin Dr. Pakamas Chetpattanondh von der Prince of Songkla University erklärte den Anwesenden ihre laufende Forschungsarbeit über die medizinische und Heilwirkung von Oudöl, insbesondere in Zusammenhang mit seinen alterungshemmenden Eigenschaften und seine potenzielle Wirksamkeit bei der Behandlung verschiedener Krebsarten.

Asia Plantation Capital investiert jetzt ebenfalls in das als "Wunderpflanze" beschriebene Bambus, das die Unternehmensgruppe als weitere Nutzpflanze mit großem Potenzial betrachtet. Ein weiterer Teil des Engagements der Gruppe zur Sicherstellung innovativer, nachhaltiger, kommerzieller Lösungen und neuer Technologien ist die Unterstützung von Boo-Tex(TM), das eine neue Reihe von Luxusbambustextilien für die Mode- und Sportbekleidungsbranchen entwickelt. Hr. Roger Hargreaves, Chairman von Asia Plantation Capital Thailand, nutzte die Gelegenheit, um die Teilnehmer über die spannenden Entwicklungen in diesem Sektor zu informieren und gab einen umfassenden Überblick über die sich laufend entwickelnde kommerzielle Umgebung von Bambus.

Die Teilnehmer erhielten von Clotilde Antoine, Brand und Retail Manager, ebenfalls neueste Informationen über das französische Nischenluxusparfümhaus Fragrance Du Bois. Diese junge und innovative Marke erkletterte mithilfe neuer Partnerschaften und von Eröffnungen in Paris, Hongkong, Mailand und Marbella sowie mit der eigenen europäischen Flagship-Boutique in Genf neue Höhen.

Des Weiteren entschloss sich die Marke mit der Einführung und Vermarktung seiner alkoholfreien "Lite Attars"-Kollektion und von "Nature's Treasures", einer originellen Kollektion von handgemischten, nicht auf Oud basierenden Parfüms, die nur natürliche Inhaltsstoffe feinster Qualität verwenden, sein Produktportfolio auszubauen und zu verbessern.

Asia Plantation Capital kündigte ebenfalls an, man werde exklusive Abnahmevereinbarungen mit Fragrance Du Bois und einem noch bekannt zu gebenden Schönheits- und Körperpflegeunternehmen eingehen, um damit die Nachfrage nach dem von Asia Plantation Capital gelieferten Oud zu steigern und die Endmärkte für die von Asia Plantation hergestellten Adlerholprodukte weiter abzusichern.

Während der Hauptversammlung wurde ebenfalls bekanntgegeben, dass die "Superdestillerien" von Asia Plantation Destilleries den Vollbetrieb bis zum Jahr 2020 aufnehmen sollten.

In seiner abschließenden Rede sagte Barry Rawlinson, CEO der APC Group: "2016 war für alle von uns bei Asia Plantation Capital ein außerordentlich gutes Jahr, da wir die Früchte unserer Anstrengungen in den "harten Jahren" und der langen Arbeitstage ernten konnten. Trotz der Herausforderungen, denen wir gegenüberstanden, konnten wir sicherstellen, dass die Performance, das Wachstum und die Dynamik in allen Regionen erhalten blieben.

Rawlinson schloss: "Im Namen des Unternehmens möchte ich allen unseren Stakeholdern, Aktionären und allen Mitarbeitenden für ihren Beitrag und ihre Unterstützung danken. Dies sind spannende Zeiten für unser Unternehmen und sie können sicher sein, dass wir als Stakeholder unvermindert in Ihrem besten Interesse handeln werden und dass diese im Vordergrund jeder einzelne Entscheidung stehen, die wir treffen."

