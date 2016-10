B. Riley Financials GA Europe hat Kontrolle über wesentliche Betriebsmittel der niederländischen MS Mode Nederland B.V. übernommen

München (ots/PRNewswire) - GA Europe, ein führender Sanierungsspezialist für den Einzelhandel und ein Geschäftsbereich von Great American Group (GA), übernimmt die Kontrolle über wesentliche Betriebsmittel des niederländischen Einzelhändlers für Übergrößen MS Mode Nederland B.V., der am 11. August Insolvenz angemeldet hat. Die von GA Europe erworbenen Vermögenswerte umfassen unter anderem Einzelhandelsbestände im Wert von 36 Mio. EUR in den 130 Nederland-Filialen.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150323/183973LOGO

GA Europe wird das Geschäft mit dem Ziel betreiben, ein nachhaltiges, neu strukturiertes Business an einen Investor mit gut gehendem Geschäft abzuliefern, und ein Programm für die Filialschließung der MS Mode-Outlets durchführen, das es dem Einzelhändler ermöglicht, sich auf seinen verbleibenden rentablen Betrieb zu konzentrieren.

"Mit der Übernahme der Kontrolle über die betrieblichen Abläufe und Umsetzung eines bewährten Restrukturierungsprogramms liefert GA Europe kritisch wichtige Unterstützung für MS Mode und sein Bestreben, einen wichtigen Einzelhändler für Mode in Übergrößen neu aufleben zu lassen", sagte Dr. Tino Bauer, Managing Director von GA Europe. "GA Europe hat mit mehr als 25 erfolgreich abgeschlossenen, ähnlichen Transaktionen nicht nur Erfahrung darin, schnell Kapital zur Verfügung zu stellen, sondern ist auch dafür positioniert, den Neustart des Geschäfts fachmännisch zu verwalten".

Informationen zu GA Europe

GA Europe, ein Geschäftsbereich von Great American Group, LLC, verfügt über umfassende Erfahrung im Einzelhandel und überzeugende Kompetenz bei der Lösung schwieriger Einzelhandelssituationen. Das Unternehmen arbeitet partnerschaftlich mit Einzelhändlern, Private Equity-Sponsoren, Finanzakteuren sowie Kreditgebern für Unternehmen und deren professionellen Beratern zusammen. Die Dienstleistungen von GA Europe konzentrieren sich auf die Bewertung des Vermögens von Einzelhändlern, Krediten an Einzelhändler und die Lösung komplexer Situationen notleidender Unternehmen, dies oft in Form von Senior Investments.

Informationen zu Great American Group

Great American Group, LLC ist ein führender Anbieter von Beratungs- und Bewertungsleistungen sowie Vermögensdisposition und Versteigerungslösungen. Great American Group setzt Ressourcen mit entsprechender Sektorerfahrung ein und hilft damit Unternehmen, Kredit- und Kapitalgebern, Private Equity-Investoren und professionellen Dienstleistungsunternehmen bei der Maximierung der Vermögenswerte. Weitere Informationen zu Great American Group erhalten Sie unter www.greatamerican.com oder telefonisch unter 818-884-3737.

Great American Group ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von B. Riley Financial, Inc. (NASDAQ: RILY), die als diversifizierter Anbieter über eine Reihe von Tochterunternehmen praxisorientierte Finanz- und Unternehmensberatungsleistungen bereitstellt. Zum Unternehmen zählen unter anderem: B. Riley & Co. LLC, eine führende Investitionsbank, die Unternehmen, institutionellen Investoren und vermögenden Privatpersonen Unternehmensfinanzierungen, Forschung, Verkauf und Handel anbietet; Great American Group, LLC; B. Riley Capital Management, LLC, eine von der SEC zugelassene Anlageberatungsgesellschaft, zu der B. Riley Asset Management, ein Anbieter von Anlageprodukten für institutionelle Investoren und vermögende Privatinvestoren und B. Riley Wealth Management (vormals MK Capital Advisors) gehören, eine Multi-Family Office Practice und Vermögensverwaltung, die sich auf die Bedürfnisse von extrem vermögenden Einzelpersonen und Familien konzentriert; und Great American Capital Partners, ein Anbieter von vorrangig besicherten Darlehen und besicherten Second-Lien-Kreditfazilitäten für öffentliche und private mittelständische US-Unternehmen.

B. Riley Financial, Inc. hat seinen Hauptsitz in Los Angeles und verfügt über Niederlassungen in den großen Finanzzentren der Vereinigten Staaten und Europa. Weiter Informationen zu B. Riley Financial, Inc. finden Sie unter www.brileyfin.com.

Original-Content von: Great American Group, Inc., übermittelt durch news aktuell