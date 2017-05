Aerion und GE Aviation starten gemeinsame Triebwerksstudie für AS2-Überschallantrieb

Genf (ots/PRNewswire) - (EBACE) -- Nach zweijähriger Vorstudie haben die Aerion Corporation und GE Aviation einen formalen Prozess zur Definition und Evaluation der endgültigen Triebwerkkonfiguration für den Überschall-Geschäftsjet AS2 gestartet.

Die beiden Unternehmen werden sich weiterhin an einem formalen und kontrollierten Prozess beteiligen, um eine mögliche Zusammenarbeit für ein AS2-Triebwerk zu definieren.

"Wir haben in den vergangenen zwei Jahren über zwei Dutzend zivile und militärische Triebwerke von allen führenden Triebwerkherstellern gründlich ausgewertet und glauben, dass die Zusammenarbeit mit GE Aviation uns dabei helfen wird, den anspruchsvollen Spezifikationen gerecht zu werden, die für die Erfüllung unserer Leistungsziele und der hohen Erwartungen unserer Kunden erforderlich sind", sagte Doug Nichols, der CEO von Aerion.

Brad Mottier, Vice President und General Manager für Business und General Aviation & Integrated Services bei GE, fügte hinzu: "Aerion sieht die Chance, den Weg für ein neues Segment in der Geschäftsluftfahrt und im weiteren Sinne auch in der Zivilluftfahrt zu bereiten. Ziel des Unternehmens ist es, innerhalb eines halben Jahrhunderts das erste zivile Überschallflugzeug zu entwerfen und zuzulassen. Wir begrüßen diese Vision und freuen uns darauf, die Gespräche über die Triebwerkkonfiguration fortzusetzen."

Aktueller Stand des Programms von Aerion

"Nach mehr als einem Jahrzehnt an Entwicklung von effizienter Überschalltechnik, konzentriert Aerion seine Bemühungen nun auf die Zusammenstellung einer industriellen Kollaboration, um einen Überschall-Geschäftsjet auf den Markt zu bringen", sagte Nichols.

"Die Herausforderungen für Aerion sind nicht mehr technologischer Natur", sagte er. "Aerion hat eine große Anzahl von Überschall-Testdaten entwickelt, die für die Verbesserung der Effizienz des Hochgeschwindigkeitsfluges relevant sind. Unser Vertrauen in die Aerodynamik und die Leistung des AS2 ist sehr hoch, was auf umfangreichen Unterschall- und Überschall-Windkanal-Tests und auf Flugtests von natürlichen Laminarströmung-Tragflächenprofilen auf der F-15B-Maschine von NASA mit Geschwindigkeiten von bis zu Mach 2 beruht.

"Wir haben im Rahmen der Zusammenarbeit mit Airbus Defence & Space einen Vorentwurf für die Flugzeugstrukturen und für die Systemarchitektur konzipiert und arbeiten zusammen mit GE Aviation an einer endgültigen Definition und Evaluierung einer Triebwerkkonfiguration. Wir haben ein Flugzeugdesign, das unter dem heutigen Regulierungssystem und unter den Regeln, die wahrscheinlich für Überschallflugzeuge für viele kommende Jahre lang gelten werden, zertifiziert und betrieben werden kann.

"Aerion ist der Marktführer beim Vorantreiben der zivilen Überschalltechnik und ist gut positioniert, um als erstes ein praktisches und effizientes Überschallflugzeug herauszubringen.

"Aerion hat sich dieser Aufgabe seit fast 15 Jahren verschrieben. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, und das macht uns zuversichtlich, dass wir die erforderlichen industriellen Beziehungen etablieren werden, um den AS2 auf den Markt zu bringen. Unser Ziel ist es jetzt, behutsam an dem Aufbau eines industriellen Rahmens zu arbeiten, der Erfolg bringt."

Informationen zur Aerion Corporation

Die Aerion Corporation mit Sitz in Reno (Nevada, USA) entstand 2003 mit dem Ziel, eine neue Ära von praktischen und effizienten Überschallflügen einzuläuten. Über mehr als ein Jahrzehnt hat Aerion in Zusammenarbeit mit der NASA und anderen führenden Luftfahrtinstitutionen seine Tragflächentechnologie fortentwickelt. Im Rahmen dieser Forschungsarbeit gab es bahnbrechende Neuerungen bei der natürlichen Laminarströmung, die Schlüsseltechnologie hinter dem Geschäftsjet AS2.

Der 12-Passagier-AS2 hat eine maximale Fluggeschwindigkeit von Mach 1,5 über Wasser- und Landmassen, bei denen Überschallgeschwindigkeit erlaubt ist, und bis zu Mach 0,99, wo über Land gemäß Regulierung Unterschallgeschwindigkeit erforderlich ist. Dank seiner einzigartigen natürlichen Überschall-Laminarströmung-Tragflächen erreicht das Flugzeug eine lange Reichweite und Effizienz sowohl bei Überschall- als auch bei Unterschallgeschwindigkeiten.

Im Jahr 2014 begann Aerion die gemeinsame Entwicklungsarbeit mit der Airbus Group am AS2. Im November 2015 führte Aerion Windkanal-Tests mit Geschwindigkeiten von bis zu Mach 1,5 im kanadischen National Research Council Trisonic Windkanal in Ottawa durch und bestätigte die CFD-Vorhersagen von Aerion hinsichtlich Stabilität und Kontrolle bei hoher Geschwindigkeit. Darüber hinaus meldete das Unternehmen in jenem Monat den Erhalt eines Großauftrags von Flexjet für 20 AS2-Flugzeuge. Aerion geht davon aus, dass der erste Flug des AS2 im Jahr 2023 und die Zertifizierung 2025 stattfinden werden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aerionsupersonic.com.

Pressekontakt:

Original-Content von: Aerion Corporation, übermittelt durch news aktuell