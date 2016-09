Hankook wird Erstausrüster bei Scania

1 weiterer Medieninhalt

Neu-Isenburg/Hannover (ots) - Reifenhersteller Hankook wird künftig Erstausrüster für verschiedene Scania Schwerlast-Lkw und Busse. Scania mit Sitz im schwedischen Södertälje gehört zur Volkswagen Truck & Bus GmbH und zählt zu den weltweit führenden Anbietern von schweren Lastwagen und Bussen für unterschiedlichste Transportanwendungen und zur Personenbeförderung. Scania gehört zudem zu den führenden Herstellern von Industrie- und Schiffsmotoren. Der Anteil an Dienstleistungs- und Finanzierungsangeboten, die dem Kunden kosteneffiziente Transportlösungen und maximale Fahrzeugverfügbarkeit garantieren, steigt stetig. Hankook wird ab November 2016 unter anderem für die kürzlich optimierten Scania Euro-6-Modelle seine für europäische Einsatzbedingungen adaptierten, umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Lkw-Reifenlinien e-cube MAX für den Fernverkehr und SmartFlex als Ganzjahresreifen für die Mittelstrecke sowie ab 2017 auch die Lkw-Reifenlinie für den Baustelleneinsatz SmartWork an die Produktionsstandorte des Nutzfahrzeugherstellers in Schweden liefern.

"Die Zusammenarbeit mit Scania in der Erstausrüstung ist für unsere Produkte ein echter Qualitätsbeweis, da die e-cube MAX-, SmartFlex- und SmartWork-Linien die strengen Vorgaben der Scania-Ingenieure besonders im Hinblick auf Leistungsfähigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit erfüllen konnten", so Ho-Youl Pae, Hankooks Europa-Chef.

Das Erstausrüstungsgeschäft mit Hankook Lkw-Reifen für Scania konzentriert sich auf Europa und wird zunächst 18 Dimensionen im 22,5 Zoll-Bereich umfassen. Die neue Erstausrüstungskooperation mit Scania ist damit schon die zweite innerhalb des Volkswagenkonzerns im Bereich der schweren Nutzfahrzeuge. Seit 2014 liefert Hankook bereits für verschiedene Modelle innerhalb dieses Segments an die MAN Truck & Bus GmbH. Vorgesehen ist die Ausrüstung aller von Scania produzierten Lkw und Busse in Europa.

