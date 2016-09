Quadratisch und Schwarzweiß: Fujifilm präsentiert instax Square und instax monochrome / Neue instax Sofortbildkamera und zwei neue Sofortbildfilme / instax SQUARE liefert quadratische Sofortbilder. (Foto: FUJIFILM Imaging Systems). Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/114580 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle ... Bild-Infos Download

Das völlig neue quadratische Bildformat von instax SQUARE und der künstlerische Schwarzweiß-Sofortbildfilm instax monochrome bieten neue Möglichkeiten für die kreative Sofortbildfotografie. instax mini monochrome wird ab Oktober 2016, die Sofortbildkamera instax SQUARE inklusive Film ab Frühling 2017 erhältlich sein. Mit dem weltweiten Retro-Trend blickt auch die Sofortbildfotografie auf eine wahre Renaissance zurück. Mit rund 5,5 Millionen verkauften Sofortbildkameras (2015) konnte sich FUJIFILM instax als globaler Marktführer etablieren und bietet von Sofortbildkameras, über Sofortbildfilme bis hin zu Smartphone Printern auf Sofortbildbasis eine breite Produktrange. Pünktlich zur Photokina 2016 präsentiert Fujifilm mit instax SQUARE und dem Sofortbildfilm instax monochrome nun zwei Neuheiten für noch mehr Spaß mit der Sofortbildfotografie. Quadratische Sofortbilder mit instax SQUARE Die bestehenden Formate instax mini (Bildformat 62x46 mm) und instax WIDE (Bildformat 62x99 mm) werden ab Frühjahr 2017 erstmals um ein quadratisches Format ergänzt: instax SQUARE umfasst eine völlig neue Sofortbildkamera samt dazugehörigem Sofortbildfilm mit 1:1-Seiten-verhältnis im Bildformat 62x62 mm. Das quadratische Format eignet sich ideal für Portraits und Landschaftsaufnahmen und ist in Zeiten von Instagram und Co praktisch zum Standard bei Smartphone-Bildern geworden. Neben den zusätzlichen kreativen Ausdrucksmöglichkeiten sieht Fujifilm vor allem in der Beliebtheit quadratischer Bilder ein großes Potential, den globalen Sofortbildfotografie-Trend mit instax SQUARE weiter zu unterstützen. instax monochrome für ausdrucksstarke Sofortbilder in S/W Ideal für all jene, die sich künstlerisch mit FUJIFILM instax ausdrücken, ist der neue instax mini Sofortbildfilm instax monochrome. Mit dem neuen Sofortbildfilm wird es erstmals ohne Filter oder Linsen möglich sein, ausdrucksstarke Schwarzweiß-Sofortbilder im mini-Format (Bildformat 62x46 mm) zu erhalten. Er ist damit ideal für Kunst-, Mode- und Street-Fotografie und zielt auf anspruchsvolle Bedürfnisse kreativer Anwender. instax monochrome wird ab Oktober 2016 erhältlich sein und ist mit allen instax mini Sofortbildkameras kompatibel. Weitere Informationen zu instax SQUARE: www.instax.com/square Fujifilm auf der Photokina 2016: Halle 4.2

