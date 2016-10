quirion gehört zu den besten Robo-Advisors Deutschlands

Berlin (ots) -

- quirion als Robo-Advisor 2016 ausgezeichnet - Award von BrokerVergleich.de in Kooperation mit wallstreet:online verliehen - Ergebnis setzt sich zu gleichen Teilen aus Kundenbewertungen und umfangreichen Tests von BrokerVergleich.de zusammen

quirion, Deutschlands digitale Anlageplattform, wurde von BrokerVergleich.de als Robo-Advisor 2016 ausgezeichnet. Überreicht wurde die Auszeichnung auf dem Börsentag Berlin 2016. quirion (www.quirion.de) zählt damit zu den Top-Robo-Advisors Deutschlands.

Der von wallstreet:online unterstützte Innovations-Award für die beste automatische Online-Vermögensverwaltung ("Robo-Advisor") wurde in diesem Jahr erstmalig verliehen. Das Ergebnis setzt sich zu gleichen Teilen aus Kundenbewertungen und aus einem umfangreichen Test von BrokerVergleich.de zusammen. Im Rahmen der Brokerwahl 2016 haben über 3.000 Teilnehmer abgestimmt und ihren Broker oder Robo-Advisor in den vier Kategorien 'Gebühren', 'Angebot', 'Leistungen' und 'Service & Sicherheit' bewertet. Neben den eigenen Kunden konnte quirion auch die Fachredaktion von BrokerVergleich.de überzeugen.

"Wir freuen uns sehr über diese wichtige Auszeichnung", so Anna Voronina, Leiterin und Gründerin von quirion. "Gleichzeitig bietet sie uns die Chance, noch besser zu werden. So werden wir uns die Bewertungen unserer Kunden und von BrokerVergleich.de genau ansehen - und diese zum Anlass nehmen, unser Angebot dort weiter zu optimieren, wo es nötig ist", so die quirion-Chefin.

quirion ist eine Marke der quirin bank AG, einer der ersten digitalen Anlageberater am deutschen Markt und derzeit Marktführer. quirion ermöglicht onlineaffinen Anlegern eine clevere, günstige und bequeme Vermögensanlage im Internet. Schon ab 10.000 Euro können Anleger mit kostengünstigen, effizienten Anlageprodukten ihr Vermögen professionell verwalten lassen.

Über quirion:

quirion ist Deutschlands digitale Anlageplattform und eine Marke der quirin bank AG. quirion ermöglicht eine clevere, günstige und bequeme Vermögensanlage im Internet. Schon ab 10.000 Euro können Anleger von den Vorteilen der Honorarberatung - unabhängige Beratung und vollständige Rückvergütung sämtlicher Provisionen - profitieren. Gegründet wurde quirion im November 2013 von Karl Matthäus Schmidt, dem Vorstandsvorsitzenden der quirin bank AG, und Anna Voronina. Schmidt gilt in der Branche als Vorreiter und Querdenker: Vor quirion revolutionierte er bereits zwei Mal den Bankenmarkt - mit der Gründung des ersten Onlinebrokers, Cortal Consors, und der Gründung der ersten Honorarberaterbank Deutschlands, der quirin bank AG.

Ansprechpartnerin für die Medien:

Original-Content von: quirion - eine Marke der quirin bank AG, übermittelt durch news aktuell