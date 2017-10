Hot, hotter, Venus: FUN FACTORY goes Berlin

Venus 2016. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/114522 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/FUN FACTORY GmbH" Bild-Infos Download

Bremen (ots) - Bunt, energiegeladen und vielfältig - so präsentiert sich Europas größte Erotikmesse Venus in Berlin nun seit bereits 21 Jahren. Für FUN FACTORY ist die Messe in der Hauptstadt seit dem ersten Tag quasi das zweite Wohnzimmer. Denn an kaum einem anderen Ort fühlen sich die Sextoys des Bremer Herstellers so wohl wie in den Messehallen am Funkturm der Hauptstadt.

Wie bereits in den vergangenen Jahren kommen Sextoy-Liebhaber, -Entdecker und -Neugierige am Stand der norddeutschen Sextoy-Fabrik bei der Venus Messe in Berlin voll auf ihre Kosten. Denn neben den beliebten Klassikern präsentiert FUN FACTORY in der Halle 20 gleich drei brandneue Produkte und setzt damit einmal mehr Trends auf dem Sextoy Markt.

Volle Power bis zum Höhepunkt mit BATTERY+

FUN FACTORY liebt Innovationen jeder Art. Immer am Puls der Zeit und mit dem richtigen Gespür für neue Highlights, erfreut der Sextoy Hersteller seine Kunden seit Juli mit der technischen Innovation BATTERY+.

Die Weltneuheit unter den Vibratoren gibt es in fünf stylischen Gewändern und sie funktioniert sowohl mit Standard- als auch mit Akku-Batterien - wobei letztere ganz einfach direkt im Toy-Inneren aufgeladen werden können! So kann aus dem batteriebetriebenen Toy im Handumdrehen ein wiederaufladbarer Vibrator werden. Damit nicht genug: ABBY G, DARLING DEVIL, DIVA DOLPHIN, MR BOSS und WICKED WINGS überzeugen als stärkste batteriebetriebene Toys auf dem Markt und mit gleichbleibender Energieleistung bis zum Finale.

FUN CUP - In der Regel glücklich.

Mit dem Launch der Menstruationstasse FUN CUP erweitert FUN FACTORY das Produktsortiment im Sexual Wellness Bereich und verhilft Trägerinnen zu einer sorgenfreien Periode. FUN CUP ist die gesündere und günstigere Alternative zu Tampons und Binden: Die Tasse kann bis zu 10 Jahre wiederverwendet werden, besteht aus 100% medizinischem Silikon und trocknet die Vagina nicht aus. Da FUN CUP das Regelblut auffängt und die natürliche Scheidenflora nicht verändert oder gar austrocknet, kann es nach dem Entfernen des Cups in Sachen Sex gleich losgehen. Die natürliche Lubrikation wird nicht wie bei einem Tampon aufgesogen.

Und auch mit eingesetztem FUN CUP können Sie sich einer ganzen Reihe sinnlicher Spielideen hingeben: ob leichtes Fingern oder Oralsex... alles wonach Sie sich fühlen und genau genommen ist alles außer vaginaler Penetration möglich.

Pulsierende G-Punkt Power: FUN FACTORY launcht STRONIC G

FUN FACTORYs neuestes Highlight - der weltweit erste und einzige G-Punkt-Pulsator - feiert sein Debüt! Nach einer Rundumerneuerung der patentierten STRONIC-Technologie begeistert der neue Pulsator mit einem leichteren sowie schlankerem Design und den gewohnt kraftvollen Stößen. Und das Toy ist der erste Vertreter der brandneuen Pulsator II Kategorie.

Was macht STRONIC G zum G-Punkt-Genie? Die optimale Form für eine zielgenaue G-Punkt Massage und die perfekten Stöße und Vibrationen, um den Hotspot so richtig anzuheizen.

Und es kommt noch besser: Aufgrund der am Markt einzigartigen vor-und rückwärts Bewegung des Toys, kann jede Art von FUN freihändig genossen werden. Ein G-SOME mit Partner und STRONIC G oder eine aufregende Solonummer mit Klitorismassage? STRONIC G macht es möglich!

Über die FUN FACTORY GmbH:

Die FUN FACTORY, einer der größten Hersteller von ästhetischen und stilvollen Lovetoys aus Silikon in Europa, hat ihren Firmensitz in Bremen direkt an der Weser. Von der ersten Zeichnung über das Design und die technische Umsetzung bis zur Fertigung der Toys - die Trends und Neuheiten der Branche sind und bleiben "Made in Germany" und kommen direkt aus der Hansestadt. Hier wurde 1996 die FUN FACTORY GmbH von Dirk Bauer und Michael Pahl gegründet. 2003 entstand das erste Tochterunternehmen der FUN FACTORY in den USA. Heute verfügt das Unternehmen weltweit über 150 Mitarbeiter und beglückt mit seinen Produkten Kunden auf der ganzen Welt.

