ikr: Der Liechtensteiner Finanzplatz präsentierte sich in Wien

Vaduz (ots) - Am 16. Mai 2017 präsentierte sich der Finanzplatz Liechtenstein in Wien. Die gemeinsame Initiative im Sinne eines Private-Public-Partnerships der Verbände der verschiedenen Branchen des Finanzplatzes und von Liechtenstein Marketing mit Unterstützung der liechtensteinischen Regierung stiess auf grosses Interesse. Die hochkarätigen Teilnehmer konnten sich in diesem Rahmen umfassend über den Finanzplatz Liechtenstein informieren und ihr Netzwerk erweitern.

Die Einladung der Finanzverbände Liechtensteins zur Veranstaltung unter dem Titel "Neue Chancen im Zeichen der Internationalen Vernetzung" stiess auf grossen Anklang. Mit über 150 Gästen aus Wien und Umgebung war die Veranstaltung im Hotel Bristol im Zentrum Wiens bis auf den letzten Platz besetzt. Nach der offiziellen Begrüssung durch I.D. Maria-Pia Kothbauer Prinzessin von und zu Liechtenstein, Botschafterin in Wien, referierte Ewald Nowotny, Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, über die aktuellen Perspektiven der europäischen Geld- und Finanzpolitik.

Als Highlight stellte sich Regierungschef Adrian Hasler bei einem Live-Interview den Fragen von Moderator Rainer Nowak, seines Zeichens Herausgeber und Chefredakteur der Presse. "Ich bin der Überzeugung, dass der Liechtensteiner Finanzplatz für Kunden und Dienstleister grosse Chancen und entscheidende Wettbewerbsvorteile bietet. Ich bin sicher, dass wir diese heute Abend den zahlreichen Interessierten näher bringen konnten," betonte der Regierungschef.

Im folgenden Impulsreferat stellte S.D. Prinz Michael von und zu Liechtenstein den Finanzplatz als modern und vernetzt dar und betonte dessen Stabilität und Verlässlichkeit. Zudem spannte er den Bogen zum anschliessenden Panel unter dem Veranstaltungsmotto "Neue Chancen im Zeichen der Internationalen Vernetzung". An der angeregten Diskussionsrunde mit den Vertretern der liechtensteinischen Finanzverbände konnte sich auch das Publikum mit Fragen einbringen.

Beim abschliessenden Apéro nutzten die Teilnehmer die Möglichkeit, ihr Netzwerk auszubauen sowie Informationen aus erster Hand zu erhalten.

