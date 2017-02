BODA und IDG statten Deutschland und Schweden einen Besuch zur Förderung der World Winter Sports (Peking) Expo ab

Berlin (ots/PRNewswire) - Die Beijing Olympic City Development Association (BODA) und die International Data Group (IDG) waren vom 28. Januar bis zum 2. Februar zur Förderung der World Winter Sports (Peking) Expo ("die Expo") in Deutschland und Schweden zu Besuch, um den internationalen Einfluss der Expo zu erweitern und weitere, dem Bereich Wintersport nahestehende Institutionen und Unternehmen anzuziehen.

Die für Peking und Zhangjiakou angesetzte Winterolympiade 2022 hat beispiellose Entwicklungsmöglichkeiten für die chinesische Wintersportindustrie mit sich gebracht. China nutzt die Gelegenheit, aus dem Erfahrungsschatz der europäischen Wintersportbranche zu lernen, wobei sich Deutschland und Schweden als besonders gute Beispiele erweisen.

Im Zuge des Booms der chinesischen Wintersportindustrie haben BODA und IDG im Oktober 2016 gemeinsam die erste Expo zur besseren Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele 2022 ausgerichtet. Die Expo erhielt die Unterstützung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und der sieben internationalen Olympischen Wintersportverbände, der General Administration of Sports in China, der Pekinger Stadtregierung und der Regierung der Provinz Hebei, Pekings Organisationskomitee für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2022 und einer Reihe von anderen inländischen und ausländischen Institutionen.

Die Expo umfasste die Bereiche Wintersportbranche, Kultur-, Tourismus- und Freizeitindustrie sowie Jugendtraining, und hat Messe- und Ausstellungsplattformen etabliert, die den im Bereich Wintersport aktiven Unternehmen über eine Vielzahl von Wegen, darunter ein Gipfeltreffen-Forum und zahlreiche andere Aktivitäten, Möglichkeiten für Austausch und Zusammenarbeit bieten. Die Expo, die vom 19. - 22. Oktober 2016 in Peking stattfand, hatte das Motto "Opening the Future" (Die Zukunft eröffnen) und konzentrierte sich auf Wintersport-Ausstellungen und Displays. Die Messe deckte eine Ausstellungsfläche von 22.000 m2 ab und zog mit 208 in- und ausländischen Ausstellern mehr als 100.000 Besucher an.

Die zwischen 2016 bis 2022 jährlich abgehaltene Expo wird 2017 vom 7. - 10. September stattfinden. Die Organisatoren loten während der Vorbereitungsphase den Branchenbedarf aus und nehmen weitere im Bereich Wintersport tätige, darunter auch in Europa ansässige professionelle Institutionen und Marken zur Förderung der integrierten Entwicklung von Wintersport, Tourismus und Bildung auf.

Im Rahmen der Veranstaltung tauschten BODA und IDG Ideen zum olympischen Erbe und zur internationalen Zusammenarbeit mit internationalen Wintersportorganisationen, dem Nationalen Olympischen Komitee und internationalen Wintersportverbänden aus.

