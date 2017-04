Chinas Changzhou National Hi-Tech-Bezirk richtet neuen Talentinvestmentfonds ein

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Der Changzhou National Hi-Tech-Bezirk, eine von Chinas führenden Hightech-Industrie-Entwicklungszonen im Jangtse-Delta, und Shenzhen Capital Group Co., Ltd., ein Venture-Capital-Unternehmen mit Schwerpunkt Seed-, Start- und Spätinvestment, unterzeichneten am 18. April ein strategisches Kooperationsabkommen, um die Ressourcenintegration zu verbessern und gemeinsam einen neuen Talentinvestmentfond einzurichten.

Nach der Vereinbarung wird der Fond, der unter einem Programm namens Changzhou Talent Plan läuft, in wachstumsstarke Privattechnologieunternehmen und Start-ups investieren, die von Unternehmern mit außerordentlichen Lebensläufen geführt werden und eine Erfolgsbilanz in den Bereichen intelligente Fertigung, Energieeinsparung, Umweltschutz und neue Materialien sowie in anderen aufkommenden Sektoren vorweisen können. Ein zentrales Ziel des Fonds ist es, den Changzhou National Hi-Tech-Bezirk als Standortwahl für unternehmerische Betriebe und ihre Inhaber in der Erwartung attraktiver zu gestalten, dass eine große Anzahl an Unternehmen sich für eine Inbetrachtnahme am Talent Plan bewerben werden und sich für eine Niederlassung im Bezirk entscheiden. Zusätzlich planen die beiden Parteien weitere Kooperationsbereiche zu erkunden, einschließlich Hilfestellung für Hersteller bezüglich Anlagenerneuerung, Entwicklung und Popularisierung eines Standards für Strategien und Praktiken zur Unternehmensführung sowie u.a. die Integration chinesischer und internationaler Kapitalmärkte.

Im Laufe der letzten paar Jahre war der Changzhou National Hi-Tech-Bezirk aktiv bemüht, sein Modell zur Zusammenführung von Talent und Kapital zu fördern sowie umzusetzen, und hat so Rekrutierungsteams nach Peking, Shanghai und Shenzen gesendet, um sich mit bekannten Venture-Capital-Unternehmen zu treffen und mit ihnen strategische Kooperationsabkommen zu unterzeichnen, sodass Projekte gewonnen werden, die von Spitzentalenten durchgeführt werden und durch hochwertiges Kapital gesichert sind. Bislang hat der Bezirk ungefähr 100 Projekte gesichert, wobei die Wagniskapitalbeteiligung in jedem Unternehmen über 5 Millionen Yuan (etwa 750.000 USD) lag und die kumulative Kapitalbeteiligung 1,5 Milliarden Yuan (etwa 218 Millionen USD) übertraf. Mit Blick auf die Zukunft plant der Changzhou National Hi-Tech-Bezirk die weitere Entwicklung seines Modells zur Talent- und Investitionssuche, um die Optimierung und Erneuerung der lokalen Industriestruktur zu fördern.

Pressekontakt:

Original-Content von: The Public Promotion Department of Changzhou Xinbei District Commission, übermittelt durch news aktuell