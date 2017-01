Jessica Hart ist der Star der Werbekampagne für Triumph Wäsche

Bad Zurzach, Schweiz (ots/PRNewswire) - Neue globale Kampagne mit Fotos vom berühmten Mode- und Prominenten-Fotografen Rankin

Inspiriert Frauen dazu, den einen für jede Facette ihrer Persönlichkeit zu finden

Triumph freut sich, den Start seiner neuen globalen Kampagne für Frühling/Sommer 2017 ankündigen zu können: "Find The One For Every You". Mit dieser emanzipierten Kampagne, mit dem internationalen Model bzw. der Unternehmerin Jessica Hart und dem legendären Modefotografen Rankin, schlägt die Marke eine neue kreative Richtung ein.

Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier:

http://www.multivu.com/players/uk/7968351-jessica-hart-triumph-lingerie-campaign

Triumphs ATL-Kampagne für Frühling/Sommer 2017 feiert alle verschiedenen "Ichs" ("Every You") der Frau von heute mit den vielschichtigen Facetten ihrer Persönlichkeiten: sie ist eine Sportlerin, sie ist Unternehmerin, sie ist eine Mutter, sie ist begehrenswert, sie ist selbstbewusst. Das neue kreative Konzept zeigt, wie die BHs von Triumph Frauen bei allen ihren Unternehmungen unterstützen - mit einem Schwerpunkt auf dem breit gefächerten Angebot an Triumph BHs, das es Frauen unter dem Motto "Find the One" ermöglicht, für jedes Alter, jede Form, jede Größe und jeden Anlass "den Richtigen" zu finden.

Jessica Hart und weitere Models treten in zahlreichen Rollen auf und versprühen dabei einen Charme und Charakter, den Rankin mit seinem ganz besonderen gewagten Stil perfekt in Szene gesetzt hat. Für diese Kampagne mit Triumph setzt Rankin eher auf echte Persönlichkeiten als auf die perfekte Illusion und verleiht der Kampagne damit eine starke Dynamik voller Individualität, echter Weiblichkeit und Stil.

Rankin erklärt: "Das aufregendste an der Arbeit an der Triumph Kampagne für Frühjahr/Sommer 2017 ist die Tatsache, dass die Marke damit eine komplett neue Richtung einschlägt. Die Bilder sind modern, ansprechend und extrem selbstbewusst. Wir legen wirklich großen Wert darauf, dass sich das hier nicht nur an die 'perfekte' Frau richtet. Triumph ist für alle Frauen geeignet, und jede Frau kann Triumph tragen und sich ihrer selbst darin absolut sicher sein."

Jessica Hart fügt hinzu: "Das ist ein wirklich cooler neuer Look und ich bin begeistert, dass ich Teil davon sein kann und diese verspielte Seite von Triumph repräsentieren darf, die sämtliche Frauen anspricht. Triumph versteht, dass Frauen in ihrem normalen Alltag so viele verschiedene Rollen spielen - wir sind faszinierende Wesen! Sich wohl zu fühlen, trägt extrem viel dazu bei, dass man ganz man selber sein kann. An einem Tag fühlt man sich vielleicht eher bequem und gestützt und an einem anderen möchte man sich stark und sexy fühlen. Die großartige Passform und der bequeme Sitz von Triumphs Produkten lassen einen immer genau die Frau sein, die man gerade sein möchte, und genau das liebe ich so."

Die Kampagne beinhaltet Triumphs beliebteste Styles: vom klassisch-femininen Amourette 300 über den das Selbstvertrauen steigernden Magic Boost bis hin zum innovativen Triaction.

"Find The One For Every You" bei http://www.triumph.com/findtheone . Kommen Sie einfach zur Anprobe vorbei oder lassen Sie sich online einen Termin geben.

Pressekontakt:

Original-Content von: Triumph Lingerie, übermittelt durch news aktuell