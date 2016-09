Gebündelte digitale Kompetenz: Der Handel und etailment.de treten gemeinsam auf

Frankfurt am Main (ots) - Das Wirtschaftsmagazin "Der Handel" und das E-Commerce-Onlineportal etailment.de bündeln ihre Handelskompetenz unter einem neuen gemeinsamen Online-Auftritt. Die beiden Titel der dfv Mediengruppe, Frankfurt, präsentieren sich im Web zusammen unter "etailment - Das Digital Commerce Magazin von Der Handel" auf einer optisch und technisch runderneuerten Webseite www.etailment.de auch unter einem neuen gemeinsamen Logo, das die enge Verzahnung von Digital und Print deutlich macht.

Mit der Fusion von etailment.de und derhandel.de unter einer mobil optimierten Webadresse zeigen sich die Online-Titel mit einem modernen Layout und einer erweiterten journalistischen Ausrichtung. In einer engen Verzahnung zwischen der Print-Redaktion von "Der Handel" und etailment, wird etailment.de mittelständischen Unternehmen, Entscheidern in digitalen Prozessen aus Handel und Industrie, Dienstleistern und Einsteigern täglich auf deren Bedürfnisse zugeschnittene Beiträge zum digitalen Handel und dessen Erfahrungen, Learnings und Prozesse liefern. Ein morgendlich erscheinender Newsletter ("Morning Briefing") versorgt Unternehmer mit den relevanten Neuigkeiten. Eigene Recherchen fließen in diesen Newsletter ebenso ein wie die Informationen anderer Medien, auf die direkt verlinkt wird. Der bisherige Online-Auftritt von derhandel.de leitet künftig auf die Webadresse von etailment.de.

"Vor allem Unternehmen des Mittelstands können wir mit dem klaren Fokus auf digitale Themen präzise auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Wissen bieten und so noch besser in ihrem operativen und strategischen Handeln unterstützen", sagt Klaus Mehler, Verlagsleiter Der Handel. Die redaktionelle Leitung für etailment.de liegt unverändert bei Olaf Kolbrück. Er berichtet an den Chefredakteur von Der Handel, Andreas Chwallek. 2014 hatte der Verband Deutsche Fachpresse etailment "Fachmedium des Jahres" in der Kategorie "Beste Neugründung" ausgezeichnet.

Großen Wert legte das Team bei der in Zusammenarbeit mit der Berliner Agentur Clapp entwickelten Website auf die klare Gewichtung von branchenrelevanten Berichten und das einfache Einbinden und Teilen von Inhalten in sozialen Netzwerken. Dazu gehört auch eine deutlich vereinfachte Kommentar-Funktion. Das soll transparentere und intensivere Debatten innerhalb der Handels-Community ermöglichen. Ein weiteres wichtiges Ziel war eine bessere Usability und Lesbarkeit sowie eine übersichtlichere Gestaltung. Die Navigation beschränkt sich auf die Kernbereiche. Eine Rubriken-Navigation gibt es nicht mehr.

