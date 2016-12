Suntech kündigt Einrichtung seiner europäischen Niederlassung an

Frankfurt, München und Bremen, Deutschland (ots/PRNewswire) - Zur weiteren Verbesserung seines Absatzes und seiner Dienstleistungen sowie zur Entwicklung seines Marktes in Europa kündigte Wuxi Suntech am 12. Dezember die Einrichtung einer europäischen Niederlassung in Deutschland an.

Shuangquan He, Executive President von Wuxi Suntech, kommentierte: "Suntech genießt als einer der ersten chinesischen Hersteller von PV-Modulen, der den europäischen Markt erschließt, weitreichende Bekanntheit. Darüber hinaus hat Suntech im August 2016 offiziell seinen Austritt aus der Vereinbarung über Mindestimportpreise (MIP) beantragt, um seine Entwicklung in Europa weiter zu fördern und seinen Kunden flexiblere Leistungen anzubieten. Die EU hat Suntechs Austritt aus der MIP-Vereinbarung im Oktober 2016 offiziell akzeptiert. Suntech bietet hochwertige Produkte für unsere europäischen Kunden, die auf dem lokalen Marktpreis seiner ausländischen Produktionsstandorte basieren. Außerdem kann Suntech, das über ein globales Netzwerk für After-Sale-Service verfügt, seinen Kunden die vollständige Bandbreite an praktischeren und hochwertigen Produkten und Dienstleistungen bieten."

Mit Gründung seiner europäischen Niederlassung möchte Suntech örtliche Lagerhäuser einrichten und auf lokaler Ebene Logistik- und DDP-Transportdienste bereitstellen. Gleichzeitig wird Suntechs europäische Niederlassung seine Kooperation mit lokalen Recyclingorganisationen von PV-Modulen stärken sowie die WEEE-Recycling-Richtlinie erfüllen, um für Kunden die gesamte Bandbreite an Dienstleistungen erbringen zu können.

Informationen zu Suntech

Suntech entwickelt, produziert und liefert die weltweit zuverlässigsten und kostengünstigsten Solarenergielösungen. Seit unserer Gründung im Jahr 2001 haben wir über tausend Kunden in mehr als 80 Ländern mit Photovoltaik-Modulen versorgt. Wir möchten Netzparität durch Solarenergie erreichen, indem wir unsere bahnbrechenden F&E- sowie kundenorientierten Innovationen vorteilhaft einsetzen. Wir verfügen über 22 Jahre Erfahrung mit im Ausland verteilten Solarprojekten. "Suntech-Yijia", die von Wuxi Suntech vertriebene PV-Marke, wird besonders dafür eingesetzt, grüne Energie in tausenden von Familien einzuführen. Unser Ziel ist es, von Privathaushalten bis zu internationalen Unternehmen allen einen verlässlichen Zugriff auf die sauberste und ergiebigste Energiequelle der Natur zu bieten.

