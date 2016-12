Anmeldung für internationale AGILE2017 Konferenz ab sofort möglich

Portland, Oregon (ots/PRNewswire) - Größtes globales Treffen von Agile-Anwendern wird vom 7. - 11. August 2017 in Orlando, Florida, stattfinden

Die Agile Alliance (https://www.agilealliance.org/) gab heute bekannt, dass die Registrierung für die internationale AGILE2017 Konferenz (https://www.agilealliance.org/agile2017/) ab sofort möglich ist. Das für den 7. - 11. August 2017 in Orlando, Florida, geplante Event ist das größte globale Treffen von 'Agilisten' und gilt als wichtigste weltweite Veranstaltung für die Förderung der Agile-Praktiken.

"Es ist die wichtigste Veranstaltung des Jahres für Agile-Anwender", erklärte Tricia Broderick, Vorsitzende der AGILE2017 (https://www.agilealliance.org/agile2017/) Konferenz. "Mit über 250 Sessions bietet diese Konferenz die umfangreichste Möglichkeit, modernste Fähigkeiten und Spitzentechniken zu erlernen, die sofort für den Erfolg am Arbeitsplatz genutzt werden können. Es handelt sich um eine beispiellose Chance, sich an der globalen Förderung von Agile zu beteiligen. Die unschlagbare Vielzahl von ansprechenden Sessions und Unterredungen wird Sie motivieren und anspornen, die Welt der Softwareentwicklung zu verbessern".

Mit AGILE2017 (https://www.agilealliance.org/agile2017/) findet die internationale, von Agile Alliance ausgerichtete Konferenz bereits zum 16. Mal statt. Nach ausverkauftem Haus im vergangenen Jahr ist die Registrierung diesjährig auf 2.500 Teilnehmende begrenzt. Die Teilnehmer aus über 40 Ländern werden mehr als 250 von Weltklasse-Experten und Vordenkern im Bereich Agile präsentierte Sessions erleben.

Den Konferenzteilnehmern wird empfohlen, sich rechtzeitig anzumelden (https://www.agilealliance.org/agile2017/) und frühzeitig Hotelzimmer zu buchen. Für Mitglieder der Agile Alliance steht eine beschränkte Anzahl von Super Early Bird-Registrierungen zur Verfügung, die nach Reihenfolge ihres Eintreffens vergeben werden und einen Rabatt von 750 USD bei den Anmeldegebühren gegenüber Nicht-Mitgliedern gewähren.

Für weitere Informationen und Registrierungsunterlagen besuchen Sie bitte die Konferenz-Website (https://www.agilealliance.org/agile2017/).

Informationen zur Agile Alliance

Die Agile Alliance (https://www.agilealliance.org/) ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Förderung der Konzepte der Agile-Softwareentwicklung, wie sie im Agile-Manifest dargelegt sind, verschrieben hat. Mit ihren weltweit über 35.000 Mitgliedern und Abonnenten orientiert sich die Agile Alliance an den Prinzipien der Agile-Methoden und am Mehrwert, den sie Entwicklern, Organisationen und Endbenutzern bieten. Die Agile Alliance organisiert und unterstützt Veranstaltungen, um die Agile-Gemeinschaft auf weltweiter Basis zusammenzubringen. Die AGILE2017 Konferenz (https://www.agilealliance.org/agile2017/) findet vom 7. - 11. August 2017 in Orlando, Florida, statt.

Pressekontakt:

