Agile Alliance ruft zu Beiträgen für Agile2017 auf

Portland, Oregon (ots/PRNewswire) - Wichtigste Veranstaltung der Branche nimmt ab jetzt Themenvorschläge von Referenten entgegen, die Ideen, Erfahrungen und Best Practices in der Agile-Softwareentwicklung präsentieren wollen

Agile Alliance (https://www.agilealliance.org/) lädt die führenden Figuren im Bereich Agile Entwicklung dazu ein, Vorschläge für Reden und Sitzungen (https://www.agilealliance.org/agile2017/program/submission-process/) für Agile2017 (https://www.agilealliance.org/agile2017/) zu unterbreiten, Agile Alliances globale Konferenz, die Anwender, die akademische Welt, Unternehmen und Mitglieder der Vendor-Partner-Community aus der ganzen Welt anzieht. Die diesjährige Veranstaltung wird vom 7. - 11. August in Orlando, Florida, stattfinden.

"Es ist die wichtigste Veranstaltung des Jahres für Agile-Anwender", erklärte Tricia Broderick, Vorsitzende der AGILE2017 Konferenz. "Diese Konferenz bietet ihnen die größte Gelegenheit, ihr Wissen, ihre Erfahrung und ihr Know-how mit der internationalen Agile-Community zu teilen - eine beispiellose Chance, die Agile-Praktiken global voranzubringen. Weltklasse-Experten und Vordenker im Bereich Agile Vorträge werden in über 250 Sessions vor Führungskräften, Managern, Softwareentwicklern und Forschern aus mehr als 40 Ländern präsentieren".

Die Referentenplätze für diese hochkarätige Veranstaltung sind stark begehrt, und 'Agilisten', die ein bestimmtes Thema präsentieren möchten, sollten ihren Vorschlag frühzeitig einreichen (https://www.agilealliance.org/agile2017/program/submission-process/). Die Auswahl der Vortragenden für diese Konferenz erfolgt über ein umfassendes Peer-Review-Verfahren.

Potenzielle Referenten sind angehalten, die 17 verfügbaren Konferenzschienen für Einreichungen sorgfältig zu überprüfen und Vorschläge zu unterbreiten (https://www.agilealliance.org/agile2017/program/submission-process/), die dem vorgeschlagenen Thema (bzw. Themen) am ehesten entsprechen. Die Konferenzschienen decken alle Aspekte der Agilen Entwicklung ab, von Tipps zum Einstieg mit kleinen Teams bis hin zu fortschrittlichen Unternehmensstrategien, die auf jahrelangen Erfahrungen basieren. Über die diesjährig neu hinzukommende Schiene 'Agile Companies' vermitteln Referenten Ideen und Erkenntnisse, die die Anwendung der Agile-Werte, Grundsätze und Praktiken in der gesamten Organisation aufzeigen, um den Agile-Durchlauf zu unterstützen.

Die mittlerweile im 16. Jahr stattfindende globale Agile Alliance Konferenz ist die führende internationale, nicht kommerzielle Konferenz zu Agile-Methoden in der Softwareentwicklung. Vernetzung und Vermittlung bilden das Kernstück jeder der Agile Konferenzen. Hier kommen Teilnehmer aus der ganzen Welt zusammen, viele von ihnen seit mehreren Jahren in Folge, um sich mit Peers und den führenden Persönlichkeiten im Bereich Agile zu treffen. Die vor Ort geknüpften Beziehungen, die erlebte Unterstützung und das neu gewonnene Wissen bieten eine bereichernde und anhaltende Erfahrung, die den individuellen Erfolg und die kollektive Weiterentwicklung der Branche begünstigt. Die Konferenzen sind offen, ansprechend und dienen der Förderung innovativer Ideen auf Basis realer Agile-Implementierungen.

So gut wie jeder, der schon einmal an einer Agile Alliance Konferenz teilgenommen hat, kommentiert dies mit den Worten, "Genau so sollte eine Konferenz sein!"

Vorschläge für eine Session können hier (https://www.agilealliance.org/agile2017/program/submission-process/) unterbreitet werden.

Das Einreichungsverfahren steht bis zum 6. Februar 2016 offen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Konferenz-Website.

Informationen zur Agile Alliance

Die Agile Alliance (https://www.agilealliance.org/) ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Förderung der Konzepte der Agile-Softwareentwicklung, wie sie im Agile-Manifest dargelegt sind, verschrieben hat. Mit ihren weltweit über 35.000 Mitgliedern und Abonnenten orientiert sich die Agile Alliance an den Prinzipien der Agile-Methoden und am Mehrwert, den sie Entwicklern, Organisationen und Endbenutzern bieten. Die Agile Alliance organisiert und unterstützt Veranstaltungen, um die Agile-Gemeinschaft auf weltweiter Basis zusammenzubringen. Die AGILE2017 Konferenz (https://www.agilealliance.org/agile2017/) findet vom 7. - 11. August 2017 in Orlando, Florida, statt.

