Technologieaktien wetten auf Neuerungen im Breitbandinternet und besseres Angebot in der Luftfahrt

Coral Springs, Florida (ots/PRNewswire) - Im Wettlauf um die innovativsten und besten Flug-WLAN-Verbindungsdienste und -produkte werden mehr Finanzmittel für technologische Fortschritte und Übernahmen freigestellt, da führende Technologieunternehmen sich einen Strom spezieller Einnahmen aus der Verbreitung neuartiger Technologien im Luftfahrt- und Drohnenbereich sichern wollen. Zu den Technologieaktien wichtiger Märkte gehören: Gogo, Inc. (NASDAQ: GOGO), Airborne Wireless Network (OTC: ABWN), Globalstar, Inc. (NYSE: GSAT), Rockwell Collins Inc. (NYSE: COL) und Facebook Inc. (NASDAQ: FB)

Airborne Wireless Network (OTC: ABWN) freut sich, bekanntgeben zu können, dass es am 28. Oktober 2016 seinen von zugehöriger Dokumentation begleiteten Antrag zur einleitenden Zertifizierung bei der Federal Aviation Administration (FAA) eingereicht hat. Der Antrag beschreibt ein ziviles Luft-Luft-Kommunikationssystem - das erste seiner Art. Das Begleitschreiben des Antrags erklärt: "Airborne Wireless Network beantragt ein Supplemental Type Certificate (STC) für ein Breitband-Sende-/Empfangssystem zur Installation in Flugzeugen des Typs Boeing 757-200. Dieses neue patentierte Breitbandsystem bietet den damit ausgerüsteten Flugzeugen leichte, verbrauchsarme, kostengünstige Mikrowellenrelaisstationen. Das neue System stellt eine Kette fliegender Verstärker bereit, die auf der gesamten Flugstrecke Kommunikation ermöglichen. Das Ziel dieses neuen Projekts ist es, LEO(low-earth orbit, erdnahe Umlaufbahn)-Kommunikationssatelliten durch drahtlose Breitbandkommunikationsnetze zu ersetzen, die Flugzeuge miteinander sowie mit Bodenstationen verbinden."

Die vollständige ABWN-Pressemitteilung können Sie hier nachlesen: http://financialnewsmedia.com/profiles/abwn.html

Dieser FAA-Antrag ist deshalb von Bedeutung, weil das Unternehmen sein anfängliches Zertifizierungsprogramm auf mehrere Flugzeugtypen zu erweitern plant, darunter alle wichtigen Flugwerke, die derzeit in den Flotten rund um die Welt eingesetzt werden. Da unser System in existierenden Verkehrsflugzeugen installiert werden soll, und nicht auf unbemannten Plattformen, unterliegt es keinen Einschränkungen bei Flügen über besiedelten Gebieten; dies macht es zum kostengünstigsten und praktischsten Weg hin zur globalen Konnektivität der Zukunft.

Weitere technologierelevante Nachrichten und Entwicklungen auf den Märkten in dieser Woche:

Gogo Inc. (NASDAQ: GOGO), ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet vernetzter Flugzeuge, gab letzte Woche die Erweiterung seines Flugunterhaltungs(in-flight entertainment, IFE)-Dienstes Gogo Vision bekannt, um seiner internationalen Kundschaft ein breiteres Angebot aus studiolizenzierten Filmen und Fernsehserien in sieben Sprachen liefern zu können. Gogo ist der führende Anbieter drahtloser Flugunterhaltung im Geschäftsflugverkehr und in der kommerziellen Luftfahrt. Die erweiterten Sprachangebote sind Teil einer größeren Initiative für das umfangreichste Unterhaltungsangebot, aus dem Kunden weltweit und in den Vereinigten Staaten während des Flugs auswählen können; es soll ab Anfang 2017 verfügbar sein.

Globalstar, Inc. (NYSE: GSAT) und sein Partner ADS-B Technologies gaben letzten Monat den Abschluss ihres NASA Langley Research Center-Forschungsflugs mit dem Cirrus SR22 Unmanned Aerial System (UAS) Surrogate bekannt, auf dem der Betrieb des ADS-B Link Augmentation System (ALAS) getestet werden sollte. Erste Ergebnisse weisen auf eine nahtlose Kommunikation zwischen dem Flugzeug und dem Satellitensystem von Globalstar hin, mit nur einigen kurzen Unterbrechungen bei extremen Manövern, nach denen die Verbindung schnell wiederhergestellt wurde.

Rockwell Collins Inc. (NYSE: COL), ein global führender Anbieter extrem robuster Lösungen für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, und B/E Aerospace Inc. (BEAV), der weltweit führende Hersteller von Flugzeugkabineninnenausstattung, gaben kürzlich den Abschluss eines endgültigen Vertrags bekannt, in dessen Rahmen Rockwell Collins B/E Aerospace für etwa 6,4 Milliarden US-Dollar (Kapitaleinlagen und Aktien) übernehmen wird; hierzu gehört auch die Übernahme von Nettoschulden in Höhe von 1,9 Milliarden US-Dollar.

Facebook Inc. (NASDAQ: FB) Communications Developments: Das Unternehmen reichte vor kurzem Dokumente bei der FCC ein, in denen es die Erlaubnis zum Betrieb eines Versuchsradios im 2,4-GHz-Frequenzbereich beantragt. "Der Zweck dieses Vorgangs ist die Prüfung möglicher neuer Kommunikationsanwendungen und -geräte in einer kontrollierten Umgebung auf geringer Flughöhe", heißt es in dem Antrag. Lesen Sie mehr unter http://www.businessinsider.com/facebook-to-test-wireless-equipment-on-small-drone-2016-10

