Neu im Portfolio: 28 BLACK launcht Energy Drink mit leichter Bitternote / 28 BLACK Pink Grapefruit-Mint liefert bittersüßes Vergnügen - pur und gemixt

Luxembourg/Berlin (ots) - Mit der Sorte Pink Grapefruit-Mint erweitert Energy Drink 28 BLACK nicht nur seine Produktrange um eine neue Geschmacksrichtung, sondern zeigt auch, dass Energy Drinks nicht immer zuckersüß sein müssen. Beim innovativen Geschmacksprofil von 28 BLACK Pink Grapefruit-Mint werden zwei Aromenwelten miteinander kombiniert: Grapefruit, die für eine leichte Bitternote sorgt, und zartes Minzaroma, das zusätzlich Frische verleiht. Und weil vielen Cocktails ohne Bitter das gewisse Etwas fehlt, ist 28 BLACK Pink Grapefruit-Mint bestens zum Mixen geeignet und bietet Barkeepern und Gastronomen jede Menge Potenzial für neue Kreationen.

Die Liaison von Pink Grapefruit und Minze bringt aber nicht nur geschmacklich Abwechslung in die Longdrink- und Cocktail-Gläser, sondern auch ordentlich Farbe ins (Nacht-)Leben. Denn die Dose, die sich selbstverständlich im brandneuen 28 BLACK Design präsentiert, kommt mit einer energisch-fröhlichen Farbkombination aus Orange und Pink daher. Wie alle Sorten von 28 BLACK kommt auch der neueste Produktzugang ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus, passt zum veganen Lebensstil und ist zudem laktose- sowie glutenfrei. 28 BLACK Pink Grapefruit-Mint ist im Getränkefachgroßhandel und im Online-Shop unter www.28black.com erhältlich.

Über 28 BLACK

28 BLACK wird in Deutschland an die Gastronomie über die CALIDRIS 28 Gastronomievertrieb GmbH vertrieben. Während die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH auf den Vertrieb von alkoholfreien Erfrischungsgetränken der 28-Produktfamilie für den Handel spezialisiert ist, bietet die CALIDRIS 28 Gastronomievertrieb GmbH neben den 28-Erfrischungsgetränken auch ein ausgewähltes Portfolio an Spirituosen wie Held Vodka, Blauer Fleck oder CO'PS Coffee Liquor an. 28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei.

Pressekontakt:

Original-Content von: Splendid Drinks AG, übermittelt durch news aktuell