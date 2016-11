28 BLACK Ticket-Gewinnspiel geht in den Endspurt / Energy Drink 28 BLACK verlost Tickets für Fanta 4 und Coldplay

28 BLACK Deckelcode-Gewinnspiel 2016: Mit Energy Drink 28 BLACK zum Lieblingskonzert. Jeden Monat werden zweimal zwei Konzerttickets verlost. Im November gibt es Tickets für die Fantastischen Vier und Coldplay zu gewinnen. Mehr Infos unter www.28black.de / 28 BLACK Ticket-Gewinnspiel geht in den Endspurt / Energy Drink 28 BLACK verlost Tickets ... Bild-Infos Download

Luxembourg/Berlin (ots) - Zum vorletzten Mal heißt es bei 28 BLACK in diesem Jahr "Dose öffnen, Ticket gewinnen und ab zum Konzert". Und dabei stehen zwei ganz besondere Live-Acts auf dem Programm: die "Vier und Jetzt" Tour der Fantastischen Vier auf heimischer Bühne in Stuttgart und die "A Head Full of Dreams" Tour der britischen Kultband Coldplay in Hannover.

War man der Meinung, nach U2 wäre die Zeit des Stadionrocks vorbei, so wurde man von Coldplay eines besseren belehrt. Ihre Breitwand-Songs sind wie der Soundtrack zu einem Monumentalstreifen in Cinemascope. Sie handeln von großen, machtvollen Gefühlen, von stiller Hoffnung, tiefer Sehnsucht, manchmal auch von Trauer. Aber am Ende - das spürt man in jedem ihrer Lieder - wird alles gut. Live sowieso. Aber nicht nur die vier Jungs von Coldplay sind live eine umwerfende Nummer. Auch die Fantastischen Vier haben Maßstäbe gesetzt. Michi Beck, Thomas D, Smudo und And.Ypsilo rappten bereits Anfang der Neunziger gutgelaunt mit Die da!?! den Frauen hinterher und brachten den Pop in den Hip-Hop. Deshalb gefällt ihre Musik selbst denen, die Rap eigentlich nicht mögen. Denn die Fanta 4 sind wie gute Freunde: Man erkennt sich in ihren Geschichten wieder. Die Band zum gemeinsamen Älterwerden.

Neben den Konzerttickets, die am 28. November verlost werden, gibt es auch dieses Mal wieder CDs der aktuellen Alben von den Fantastischen Vier und Coldplay zu gewinnen. Damit ist dann zumindest das Konzert auf der Couch zuhause gesichert.

Über 28 BLACK

28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben, die ein umfangreiches Portfolio an innovativen Erfrischungsgetränken im Premium-Segment anbietet. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com). 28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei.

