DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH: Travel 24.com AG - One Square Advisory Services empfiehlt frühzeitige Bündelung der Anleihegläubiger um Handlungsfähigkeit darzustellen

One Square Advisory Services GmbH: Travel 24.com AG - One Square Advisory Services empfiehlt frühzeitige Bündelung der Anleihegläubiger um Handlungsfähigkeit darzustellen

- Fälligkeit der Anleihe im September 2017
- Rückzahlung nur bei erfolgreichem Verkauf des noch unfertigen Budget Design Hotels Leipzig
- Angespannte Liquiditätslage
- One Square empfiehlt frühzeitige Bündelung von Anleihegläubigerinteressen

München, 01. Februar 2017- Im September 2017 ist die von der Travel24.com AG emittierte Anleihe (ISIN DE000A1PGRG2) in Höhe von EUR25 Mio. zur Rückzahlung fällig. Die Rückzahlung der Anleihe soll durch den Verkauf eines bislang noch nicht fertiggestellten Hotels in Leipzig erfolgen. Derzeit ist nicht absehbar, ob das Hotel rechtzeitig fertiggestellt und verkauft werden kann. Anlass zur Besorgnis gibt ferner die hohe Abhängigkeit der Gesellschaft von der insolventen Konzernmutter Unister sowie die Ankündigung der Gesellschaft, sich aus dem Entry Standard an der Frankfurter Börse, der ein strengeres Informationsregime als der Freiverkehr vorsieht, zurückzuziehen. Die One Square Advisory Services GmbH empfiehlt Anleihegläubigern deshalb ihre Interessen frühzeitig zu bündeln. Interessierte Anleihegläubiger werden gebeten sich untertravel24@onesquareadvisors.comzu registrieren. Die One Square Advisory Services GmbH wird registrierte Anleihegläubiger über die weiteren Entwicklungen informieren.

Kontakt
One Square Advisory Services GmbH
Theatinerstr. 36
80333 München
travel24@onesquareadvisors.com
www.onesquareadvisors.com