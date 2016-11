München (ots) - Die Vorweihnachtszeit befindet sich in den Startlöchern und mit ihr viele Kauffreudige. In Amerika und mittlerweile auch in Deutschland läuten viele Händler die Weihnachtseinkaufsaison mit dem sogenannten Black Friday ein. An diesem Freitag nach Thanksgiving, der in diesem Jahr auf den 25. November fällt, locken sie Kunden mit besonderen Schnäppchen und Rabatte an. Auch im Internet ist der Black Friday ein bekanntes und beliebtes Ereignis: Online-Shops wie Amazon und eBay registrierten sogar eigens für den Black Friday Domains mit der Endung ".blackfriday".

Im Online-Handel existiert zudem der sogenannte Cyber Monday, der Montag nach Thanksgiving, an dem Produkte besonders günstig angeboten werden. Doch hier liegt die Gefahr: Denn nicht jedes Schnäppchen ist in Wirklichkeit auch eins. Viele vermeintlich günstige Produkte sind Fälschungen mit geringer Qualität und eingeschränkter Funktionalität. Der Online-Markenschutz-Spezialist NetNames weist darauf hin, dass zu dieser Zeit eine große Menge gefälschter Artikel unter diesen Angeboten ist.

Fälschungen zum Teil gesundheitsgefährdend

Neben der schlechten Qualität weisen viele Fälschungen häufig auch gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe und auffallend große Sicherheitsmängel auf. Ist der Kauf bereits erfolgt, und stellt man fest dass es sich um ein gefälschtes Produkt handelt, so gibt es nicht immer die Möglichkeit für einen Umtausch oder eine Rückgabe. Dies ist besonders bei Weihnachtsgeschenken eine Situation, die der Kunde lieber vermeiden möchte. Es lohnt sich also im Voraus, Onlineshops und deren Angebote genauer unter die Lupe zu nehmen.

"Die allermeisten Fälschungen werden naturgemäß im Internet angeboten", so André Stadelmaier, Sprecher von NetNames Deutschland. "Verpackungen und Produkt lassen sich vorab nicht betrachten oder anfassen. Typische Hinweise wie beispielsweise Schreibfehler auf der Verpackung oder eine schlechte Verarbeitung können mit authentischen Produktbildern von Kriminellen leicht überspielt werden. Der Händler ist dann meistens weit entfernt und kann in so einem Fall nicht belangt werden. Wer online interessante und günstige Angebote findet, kann aber auch von zu Hause einiges tun, um das Risiko von Fake-Käufen erheblich zu minimieren."

Was Verbraucher tun können

Stadelmaier weiter: "Verbraucher sollten vor einer Bestellung versuchen, ein Gefühl für die Echtheit und Vertrauenswürdigkeit des Angebots zu bekommen, damit sie nicht auf Betrüger hereinfallen und minderwertige oder sogar gefährliche Produkte erwerben. Der Preis gilt dabei als guter Indikator für ein gefälschtes Produkt. Sollte ein Produkt im Vergleich sehr viel günstiger angeboten werden als bei anderen Anbietern, ist das Angebot möglicherweise tatsächlich zu gut, um wahr zu sein. Hier sollte man sich den Kauf zweimal überlegen."

Eine weitere Möglichkeit sich vor gefälschten Produkten zu schützen, ist die Abfrage der Registrierung einer Website. Ist eine Domain, auf der ein Webshop betrieben wird, noch nicht lange vergeben, so sollten Käufer stutzig werden. André Stadelmaier rät: "Über die Website www.who.is lässt sich das meist schnell herausfinden. Nach Eingabe der Händler-URL zeigt das Portal - abhängig von der jeweiligen Domain-Endung - verschiedene Daten zur Website an, darunter auch das Datum der Registrierung. Ist die Domain schon mehrere Jahre alt, ist dies ein Zeichen dafür, dass sie vertrauenswürdiger ist als eine Seite, die zum Beispiel erst vor einem Jahr registriert wurde."

Es lohnt sich ebenfalls die Kundenbewertungen genauer in Augenschein zu nehmen. Die Meinung anderer Nutzer über die Website ist ein weiterer Indikator. Stadelmaier empfiehlt: "Gefällt-mir-Angaben und Follower in den sozialen Medien können einen Eindruck von Authentizität erwecken, lassen sich von Betrügern jedoch auch leicht kaufen. Verbraucher sollten daher gezielt nach aufwändigen, differenziert geschriebenen Bewertungen zur Website Ausschau halten. Zwar können diese ebenfalls gefälscht werden, allerdings ist das deutlich schwieriger und zum Teil auch erkennbar."

Wer auf der ganz sicheren Seite sein möchte, sollte des Weiteren nachschauen, ob die Website ein Sicherheitszertifikat verwendet. André Stadelmaier dazu: "Website-Betreiber, die sich um den Schutz der persönlichen Daten der Kunden sorgen, werden immer in SSL-Verschlüsselung investieren. Werden die Daten verschlüsselt übertragen, wird dies mit dem Symbol eines Vorhängeschlosses in der Adresszeile des Browsers markiert. Darüber hinaus gehende Sicherheitsvorgaben erfüllt der Website-Betreiber, wenn die Adresszeile vom Browser zusätzlich farbig hervorgehoben wird. Für diese Hervorhebung muss er sich vorab besonders strengen Überprüfungen unterziehen."

