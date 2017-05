Wack-Gruppe erzielt sattes Umsatzplus - erfolgreiche Quartalsbilanz beim Ingolstädter Reinigungs- und Logistikspezialisten

Das Messen des Glanzgrads ist bei der Entwicklung neuer Lackpflegeprodukte unabdingbar Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/113921 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZESTRON/Dr. O.K. Wack Chemie GmbH" Bild-Infos Download

Ingolstadt (ots) - Die Wack-Gruppe mit den Geschäftsbereichen Dr. O.K. Wack Chemie, ZESTRON und identpro erzielte in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres ein Umsatzplus von mehr als 15 Prozent. identpro, das dritte Mitglied der Wack-Gruppe, konnte seinen Umsatz in diesem Zeitraum sogar um 44% im Vergleich zum ersten Quartals des Vorjahres steigern.

Dr. Wack ist einer der führenden Anbieter im Segment Reinigungs- und Pflegemittel für Automobile, Motorräder, Fahrräder und Funktions-Bekleidung. Der Absatz dieser Produkte ließ den Umsatz im Consumer-Bereich von Januar bis März um 18 Prozent steigen. Saisonbedingt nimmt die Nachfrage im Frühjahr besonders stark zu. Das Unternehmen vertreibt die Produkte A1, CW1:100, P21S, BAR´S, S100 und F100 über Fachhandelspartner.

Bei ZESTRON, dem zweiten Geschäftsbereich der Wack-Gruppe, stieg der Umsatz um insgesamt 12 Prozent europaweit. Der Absatz von Medien für die elektronische Präzisionsreinigung legte im ersten Quartal 2017 in den USA um 26 Prozent und um 24 Prozent im südostasiatischen Markt zu. Zudem sorgten neue Großkunden in Japan für ein weiteres Absatzplus in Südostasien. ZESTRON ist Weltmarktführer im Bereich Prozesslösungen für die elektronische Bauteilreinigung.

identpro, der dritte Geschäftsbereich der Wack-Gruppe, erreichte eine rekordverdächtige Umsatzsteigerung von 44%. Hier werden Komplettlösungen (Hard-, Software und Beratung) in der Intralogistik angeboten. Die präzise und wartungsfreie Staplerortung indoor und outdoor ist die Grundlage für das innovative 3D Staplerleitsystem identplus® mit automatischer Ladungsidentifikation.

Das 1975 von Dr. Oskar K. Wack gegründete Unternehmen erwirtschaftet mit 250 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von rund 50 Millionen Euro. Weitere Informationen zur Unternehmensgruppe sind erhältlich unter: www.wack-group.com

Die 1975 von Dr. Oskar K. Wack gegründete und in zweiter Generation seit 2012 von dessen Sohn Dr. Harald Wack geführte Firma ist in drei Unternehmensbereiche gegliedert. ZESTRON ist als Hersteller von Reinigungsmedien und als Weltmarktführer, mit eigenen Dependancen in den USA, Japan, China, Malaysia und Südkorea, in der elektronischen Präzisions-Reinigung bekannt. Der Bereich "Consumer" ist in den Segmenten Automobil-, Motorrad- und Fahrradpflege mit den Marken A1, P21-S, CW 1:100, S100 und F100 vertreten und hier einer der führenden Anbieter. identpro hat sich auf die Optimierung von Fertigungsprozessen und intralogistischen Abläufen mittels Auto-ID Technik wie RFID, Barcode, NFC und staplerbasiertem 3D-Tracking (RTLS) spezialisiert. Weltweit sind heute ca. 250 Mitarbeiter in der Unternehmensgruppe beschäftigt, davon rund 140 Personen in der Zentrale in Ingolstadt. Neben ambitionierter Expansionspläne im Ausland wird auch der deutsche Sitz kontinuierlich ausgebaut und gestärkt. Letztlich eine tragende Säule des Unternehmens war und ist es bis heute, den Fokus nicht ausschließlich auf Rentabilität und Produktivität zu legen, sondern stets auch auf Humanität. Mit Gründung der Anni-Hofmann-Stiftung (www.glioblastom-forschung.com) im Jahr 2012 wird die medizinische Forschung an Glioblastomen unterstützt.

