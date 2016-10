Terrence Curtin President von TE Connectivity wird mit Wirkung zum 9. März 2017 Nachfolger von CEO Tom Lynch

Schaffhausen, Schweiz (ots/PRNewswire) - -- Tom Lynch wird nach diesem Wechsel weiterhin den Vorsitz im Aufsichtsrat ausüben

Die TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) teilt mit, dass der Aufsichtsrat mit Wirkung zum 9. März 2017 Terrence Curtin zum Nachfolger des Vorstandsvorsitzenden (Chief Executive Officer, CEO) Tom Lynch berufen hat. Curtin war zuvor auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens, die am 2. März 2016 stattgefunden hatte, in den Vorstand von TE Connectivity (TE) gewählt worden und ist derzeit President von TE.

Lynch hat die Position des CEO seit Januar 2006 bekleidet und wurde im Januar 2013 zudem zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Unter seiner Führung wurde TE Connectivity von einer ehemaligen Elektronik-Sparte von Tyco International zu einer eigenständigen Aktiengesellschaft. Lynch wird als CEO des Unternehmens amtieren, bis Curtin am 9. März 2017 seine Nachfolge antritt. Nach diesem Wechsel wird Lynch weiterhin den Vorsitz im Aufsichtsrat ausüben.

"Das waren spannende Zeiten für TE, und wir sind niemals besser aufgestellt gewesen, um von den Trends zu einer sichereren, ökologischeren, intelligenteren und stärker vernetzten Welt zu profitieren", sagt Lynch. "Ich bin in den vergangenen zehn Jahren sehr gerne CEO dieses Unternehmens gewesen, und ich freue mich, dass Terrence Curtin mein Nachfolger wird. Er ist die ideale Person, um das Unternehmen in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft zu führen. Terrence Curtin hat maßgeblich dazu beigetragen, dass TE zum weltweiten Marktführer für Verbindungstechnologie- und Sensorlösungen geworden ist und die Ertragskraft des Unternehmens gestärkt wurde, um für unsere Aktionäre einen Mehrwert zu schaffen. Wir haben Terrence Curtin mehrere Jahre lang auf seine neue Rolle vorbereitet und erwarten einen reibungslosen Übergang."

"Ich freue mich über das Vertrauen des Aufsichtsrats und über die Chance, TE auf Grundlage unserer Strategie, attraktiver Geschäftsmodelle und der Verpflichtung, Werte für unsere Aktionäre zu schaffen, in seine nächste Phase führen zu können. Wir haben große Fortschritte bei der Fokussierung auf Anwendungen in rauen Umgebungen gemacht und TE als eindeutigen Marktführer für Verbindungstechnologie- und Sensorlösungen etabliert. Ich freue mich darauf, mit den weltweit 72.000 Mitarbeitern von TE zusammenzuarbeiten, die unsere Kunden dabei unterstützen, die komplexen Herausforderungen für eine zunehmend vernetzte Welt zu meistern", sagt Curtin.

Dr. Pierre R. Brondeau, der unabhängige Lead Director im Aufsichtsrat von TE, sagt: "Die Berufung von Terrence Curtin zum CEO unterstreicht den hohen Stellenwert, den die Weiterentwicklung von Führungskräften und die Planung von Nachfolgeregelungen bei TE haben. Terrence, der seit über 15 Jahren bei TE Connectivity ist, ist eine bewährte Führungskraft und hat verschiedene leitende Funktionen bei TE ausgeübt. Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass er den auf einem starken Fundament gegründeten Erfolgskurs von TE fortsetzen wird."

Curtin war im März 2015 zum President von TE Connectivity berufen und im März 2016 in den Vorstand gewählt worden. In seiner Funktion als President ist Curtin für sämtliche Verbindungstechnologie- und Sensorik-Aktivitäten des Unternehmens verantwortlich wie auch für Mergers und Acquisitions. Bevor er diese Position übernahm, war Curtin President des TE-Geschäftsbereichs Industrial Solutions. Davor war er von 2006 bis 2012 Executive Vice President und Chief Financial Officer von TE und zuständig für die finanziellen Aspekte der Ausgliederung des Unternehmens aus Tyco International.

Bevor er zu TE kam, war Curtin von 2001 bis 2006 Vice President und Controller der Elektronik-Sparte von Tyco International. Er hat am Albright College einen Bachelor of Science in Rechnungswesen erworben und ist Mitglied im Kuratorium dieser Hochschule.

DIE BILANZ DES GESCHÄFTSJAHRS 2016 WIRD AM 2. NOVEMBER 2016 VORGESTELLT

Das Unternehmen wird am 2. November 2016 vor Handelsbeginn die Bilanz des Geschäftsjahrs 2016 vorstellen. Hierzu wird es um 08:30 Eastern Time eine Telefonkonferenz mit Investoren abhalten. An der Telefonkonferenz kann auf folgenden Wegen teilgenommen werden:

- Über die Webseite von TE: investors.te.com (https://event.on24.com/ eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&even tid=1210313&sessionid=1&key=682A473E02BD29B5F9330434478D3EB7®Tag =&sourcepage=register). - Per Telefon: Sowohl für die Teilnehmer, die nur zuhören möchten, als auch für Teilnehmer, die an dem Frage-und-Antwortteil der Konferenz teilnehmen wollen, lautet die Einwahlnummer in den USA (800) 230-1059 und für internationale Anrufer (612) 332-0107. - Eine Audioaufzeichnung der Telefonkonferenz wird vom 2. November 2016 ab 10:30 Eastern Time bis zum 9. November 23:59 Eastern Time verfügbar sein. Die Einwahlnummer für Teilnehmer in den USA lautet (800) 475-6701. Für Teilnehmer außerhalb der USA lautet die Einwahlnummer (320) 365-3844. Der Zugangscode für die Wiedergabe lautet 403245.

ÜBER TE CONNECTIVITY

TE Connectivity (NYSE: TEL) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 12 Milliarden US-Dollar. Unsere Lösungen für Verbindungstechnologie und Sensorik spielen eine Schlüsselrolle in einer zunehmend vernetzten Welt. Wir arbeiten mit Ingenieuren zusammen, um aus ihren Ideen innovative Produkte zu entwickeln. Wir definieren die Grenzen des Möglichen stets aufs Neue. Dazu nutzen wir intelligente, effiziente und hochleistungsfähige Produkte und Lösungen von TE, die sich bereits unter rauen Bedingungen bewährt haben. Mit 72.000 Mitarbeitern, darunter 7.000 Entwicklungsingenieuren, arbeiten wir mit Kunden aus fast 150 Ländern in allen führenden Industriebranchen zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS - mehr unter www.TE.com

