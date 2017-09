GS7, der Vorzeige-SUV von GAC Motor auf Tour: Premium-Modelle dank Quality-First-Strategie

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - GAC Motor, Chinas am schnellsten wachsender Autobauer, hat einen 5.100 km Roadtrip durch die heißesten Städte Chinas beendet, um die hochwertige Qualität seiner SUV-Linie unter Beweis zu stellen. Zusammen mit dem neuen Mittelklasse-SUV GS7 beendeten die Vorzeigemodelle GS8 und GS4 PHEV ihre einmonatige Reise im Hochtemperatur-Testzentrum der Turpan-Senke in Xinjiang, wo mit den neuen und bewährten Modellen verschiedene Zusatztests zu extremen Wetter-und Umweltbedingungen durchgeführt wurden.

Nach dem Start in Guangzhou fuhren die SUVs die komplette Strecke bis in den äußersten Westen von China durch Xi'an, Lanzhou, Dunhuang und andere Städte der historischen "Seidenstraße". Das endgültige Reiseziel, das Hochtemperatur-Zentrum Turpan ("das Zentrum"), befindet sich in der Turpan-Senke, das als heißester und trockenster Ort Chinas bekannt ist. Die Spitzentemperatur von Juni bis August kann bis zu 53 °C betragen und die relative Luftfeuchtigkeit liegt nur bei 6 Prozent.

Nach der Fahrt durch die brennende Sommerhitze war die GAC Motor-SUV-Flotte noch in guter Verfassung und wurde anschließend verschiedenen Leistungs- und Zuverlässigkeitstest am Zentrum unterzogen. Der neue G7, der von der New York Times als "Blockbuster-SUV einer neuen Generation" angepriesen und von Forbes als "beeindruckendes weltweites Debüt" bezeichnet wurde, unterzog sich einem Offroad-Test bei Temperaturen von 43 °C. Nach einer 4,4 km langen Cross-Country-Fahrt bewies der GS7, dass er mit hohen Temperaturen umgehen kann, ohne an Leistung zu verlieren.

Angetrieben von dem brandneuen GAC G-Serie 320T-Motor, der eine maximale Leistung von 148 kW (201,28 PS) bei 1.750 U/min und Höchstdrehmoment von 320 Nm bietet, wurde der GS7 vor allem für die jüngere Generation entwickelt. Die G-CPMA (Cross-Platform Modular Architecture) von GAC Motor bietet eine dynamische Lage, einen großzügigen und komfortablen Innenraum, ein smartes Entertainmentsystem und eine robuste Leistungsregelung.

Ein weiterer neuer sportlicher SUV, der GS3, wurde zusammen mit dem GS7 eingeführt und ist für junge Familien gebaut. Er ist mit GAC Motors 200T-Motor der zweiten Generation ausgestattet, der ein Höchstdrehmoment von 202 Nm bei 1.500 U/min bietet. Der GS3 wird darüber hinaus durch intelligente Technologien wie Mensch-Fahrzeug-Interaktion, die Intelligent Interconnection-Funktion von Carlife und ein 3D-Sprachnavigationssystem unterstützt.

Yu Jun, Vorsitzender von GAC Motor, meinte, dass die Testfahrt bei extremen Wetterbedingungen die überlegende Qualität der Produkte von GAC Motor zeigt, ein Ergebnis der Entwicklungsexpertise des Unternehmens. "GAC Motor hebt sich gegenüber seinen Wettbewerben durch seine Qualität ab. Wir setzen uns dafür ein, Fahrzeuge zu entwickeln, die bei allen Arten von extremen Umweltbedingungen Leistung zeigen", so Yu.

Die zusätzlichen Modelle GS3 und GS7 erweitern die umfangreiche Modellreihe von GAC Motor. Dieses schärft die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und wird dazu beitragen, dass das Verkaufsziel von 500.000 Fahrzeugen für 2017 erreicht wird. Grund für diesen Rundumerfolg und zunehmenden Marktanteil sind die modernste Technologie, Forschungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, Herstellung und Management, auf die das Unternehmen stolz ist. Dies ist auch ein deutlicher Beweis der fundierten Markenstärke.

Informationen zu GAC Motor

GAC Motor ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group und entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör. Das Unternehmen erzielte 2016 ein Wachstum von 96 Prozent, das höchste aller chinesischen Marken in diesem Zeitraum. In den ersten acht Monaten in 2017 hat der Autobauer bereits mehr als 330.000 Autos abgesetzt, eine Steigerung von 50,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. GAC Motor rangiert im fünften Jahr in Folge auf Platz fünf unter den chinesischen Marken.

Weitere Informationen finden Sie unter: Facebook: https://www.facebook.com/GACMoto Instagram: https://www.instagram.com/gac_motor Twitter: https://twitter.com/gac_motor

Pressekontakt:



Sukie Wong

+86-186-8058-2829

sukie_gacmotor@126.com

Taki Jiang

+86-134-5028-4242

takijiang@126.com

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/562782/GAC_Motor.jpg

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/562780/Two_New_Models.jpg

Foto -

http://mma.prnewswire.com/media/562781/President_of_GAC_Motor.jpg

Original-Content von: GAC MOTOR, übermittelt durch news aktuell