GAC Motor stellt auf der Auto Shanghai 2017 sechs Signature-Modelle vor

Shanghai (ots/PRNewswire) - Markenbestimmende Fahrzeuge, neue Energiestrategie und Partnerschaft mit den zehn führenden Lieferanten stärkt GAC Motors Expansion auf dem Weltmarkt

GAC Motor führte in China bei der 17. Shanghai International Automobile Industry Exhibition (Auto Shanghai 2017), die vom 19. bis 28. April im National Exhibition and Convention Center (Shanghai) stattfand, die erste Reihe neuer Fahrzeuge ein.

Erleben Sie hier die interaktive Multimedia-Pressemitteilung: https://www.multivu.com/players/English/8085451-gac-motor-shanghai-auto-show/

GAC Motors Ausstellung mit dem Namen "Ingenuity in Mind, Excellence in Pursuit" wird in Pavillon 2.1 stattfinden. Am 19. April werden der Öffentlichkeit bei der Auto Shanghai 2017 insgesamt sechs neue Automodelle vorgestellt, einschließlich des neuen fünfsitzigen SUV GS7, der 2017 Version vom GA8, der Plug-in-Limousine GA3S PHEV, dem Plug-in-SUV GS4 PHEV, dem reinen Elektrofahrzeug GE3 und dem Konzeptfahrzeug EnSpirit.

Der GS7, dessen Entwicklung mit energischer Haltung auf GAC Motors G-CPMA (Cross-Platform Modular Architecture) basiert und komfortable Geräumigkeit, ein Smart-Entertainment-System und robuste Leistungsregelung bietet, hat die exzellenten Gene der GAC Motor-Familie geerbt, um als Blockbuster-SUV der neuen Generation zu strahlen.

Das neueste Flaggschiff von GAC Motor - der GA8 2017 - verfügt über die aktuellen Smart-Technologien, um dem Bedürfnis der Verbraucher nach komfortabler, leistungsstarker und grüner Mobilität gerecht zu werden.

GAC Motor beschreitet ebenfalls in der Branche alternativ angetriebener Fahrzeuge neue Wege. Nach Vorstellung des ersten reinen Elektrofahrzeugs GE3 bei der 2017 North America International Auto Show (NAIAS) in diesem Januar veröffentlicht GAC Motor auf der diesjährigen Auto Shanghai nun auch die neue Plug-in Limousine GA3S PHEV und den Plug-in-Hybrid-SUV GS4 PHEV.

Mit außerordentlicher Leistung und hervorragendem Wert ermöglichen der führende 1.5ATK Atkinson-Zyklus-Motor sowie die G-MC elektro-mechanische Kopplung des GA3S PHEV Fahrern zwischen drei Modi zu wechseln: rein elektrisch, Spektrum verlängernd und hybrid.

"Ich habe nach der großen Markteinführung bei der Auto Shanghai volles Vertrauen in die Leistung von GAC Motor auf dem Weltmarkt und wir hoffen, mit GAC Motor weitere Möglichkeiten auf unserem Markt zu finden", sagte Bareer, ein Vertreiber aus Bahrain.

Bareer bemerkte weiter, dass er GAC Motors erste internationale Händlerkonferenz am 22. April in Hangzhou besucht habe, wo sich alle seine globalen Lieferanten und Vertreiber an den Gesprächen zur zukünftigen Entwicklung von GAC Motor und der Automobilindustrie beteiligt haben.

In den nächsten fünf Jahren werden mit der Unterstützung der soliden technologischen Errungenschaften und des umfassenden Entwicklungsplans des Unternehmens über sieben alternativ angetriebene Fahrzeuge eingeführt werden.

Um die hochwertigsten Automobile herzustellen, unterzeichnete GAC Motor am 19. April während der Auto Shanghai etablierte strategische Partnerschaften mit den zehn weltweit führenden Autolieferanten, einschließlich Aisin Seiki, Michelin, Continental und Faurecia, wodurch das Unternehmen eine weit unter dem Branchendurchschnitt liegende Fehlerrate von Bauteilen beibehalten kann, die viele Joint Venture Mainstream-Marken übertrifft.

"Aufbauend auf dem GAC Automotive Engineering Institute hat GAC Motor ein globales F&E-Automobilnetzwerk ausgeweitet, das vom Technologiezentrum des Unternehmens, den führenden globalen Lieferanten und Forschungsinstitutionen unterstützt wird", sagte Yu Jun, General Manager von GAC Motor. "Wir hoffen, bis 2017 einen Verkauf von 500.000 Fahrzeugen und bis 2020 von 1.000.000 Fahrzeugen zu erreichen und mit Umsicht und unermüdlichen Bemühungen werden wir globalen Verbrauchern weiterhin wertvolle und einflussreiche Produkte liefern."

2016 verkaufte GAC Motor weltweit über 380.000 Autos und verzeichnete somit als der am schnellsten wachsende chinesische Automobilhersteller gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg von 96 Prozent. Im ersten Quartal von 2017 wurden 121.665 Autos von allen Serien verkauft, was gegenüber dem Vorjahr einem Wachstum von 68,4 Prozent entspricht. Das Unternehmen wird offiziell den US-Markt spätestens 2019 erschließen.

Informationen zu GAC Motor

GAC Motor, ein Tochterunternehmen der GAC Group, entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, Motore, Bauteile und Fahrzeugzubehör. GAC Motor rangierte auf Platz 5 aller Marken in J.D. Power Asia Pacific's 2016 China Initial Quality Study - die bestbewerteste aller chinesischer Marken für vier Jahre in Folge.

