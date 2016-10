CHINA AID trägt mit zur Entwicklung der chinesischen Seniorenpflegebranche bei

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die 12. China International Exhibition of Senior Care, Rehabilitation Medicine and Healthcare (CHINA AID), gefördert von Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd, wird vom 7. - 9. Juni 2017 im Shanghai New International Expo Centre stattfinden.

Das Ministerium für Zivile Angelegenheiten (MCA) hat vor kurzem den "Jahresbericht zur Entwicklung der Sozialdienstleistungen für 2015 (2015 Annual Report of Social Service Development)" vorgelegt. Laut Bericht gab es mit Jahresende 2015 in China 222 Millionen Menschen im Alter von 60 Jahren oder älter, was einem Anteil an der Gesamtbevölkerung von 16,1% entspricht. Das MCA stellte des Weiteren, gemeinsam mit der Staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform (NDRC), den "13. Fünfjahresplan für Zivile Angelegenheiten" vor, um mit der starken Alterung umzugehen und die Branche für Seniorenpflege in China zu fördern. Der Plan schreibt landesweit bis Ende 2020 pro 1.000 ältere Mitbürger ein Ziel von 35-40 in Altenpflegeheimen verfügbaren Betten fest.

Im Rahmen der MCA-Pressekonferenz für das dritte Quartal kündigte die Behörde an, dass China ein neues System einführen wird, das medizinische und Seniorenpflege insbesondere für behinderte ältere Menschen verbindet, und den Dienstleistungssektor für Senioren öffnen sowie angebotsseitige Reformen fördern und das Umfeld für die Branche kontinuierlich weiter optimieren wird.

Das MCA und das Finanzministerium (MOF) haben auch gemeinsam die "Bekanntmachung über aus dem Zentralhaushalt finanzierte Pilotprojekte zu häuslichen Pflegediensten und gemeindenaher Pflegehilfe (Notice on Pilot Projects of In-Home and Community Care Service Funded by the Central Budge)" (die BEKANNTMACHUNG) herausgegeben. Mit diesen neuen Richtlinien und Marktchancen erhalten unterschiedliche Arten von Unternehmen, nicht nur traditionelle Betreuer, sondern auch Immobilienentwickler, Finanz- und Versicherungsunternehmen sowie Anbieter für häusliche Pflegedienste Zutritt zu Chinas boomendem Dienstleistungssektor für Senioren. Die Frage ist: wie können diese Chancen voll genutzt werden, und wie lässt sich ein gutes Timing als Ausgangspunkt für eine nachhaltige Entwicklung finden?

CHINA AID gibt Antwort auf diese Herausforderungen. Das mittlerweile im 16. Jahr stattfindende Event hat jüngst ein rasantes Wachstum erlebt. Veranstaltungen wie diese bieten fruchtbaren Boden, um den Markenbekanntheitsgrad bei lokalen potenziellen Partnern und Networking zu fördern, und kommen den Interessen der wichtigen Meinungsbilder, Entscheidungsträger und Beamten entgegen.

Die chinesische Pflegebranche für Senioren hält enorme und bis dato noch nicht ausgeschöpfte Chancen bereit. Für die cleveren Unternehmen, Anleger und Entrepreneure, die sich derzeit mit dem Gedanken an einen Einstieg in diesen wachsenden Sektor tragen, ist es der bestmögliche erste Schritt, einflussreichen Handelsmessen wie der CHINA AID einen Besuch abzustatten oder dort auszustellen. Nähere Details und Informationen zur Buchung finden Sie unter www.china-aid.com/en.

