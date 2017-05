LeaseWeb feiert 20 Jahre globales Hosting

Frankfurt am Main (ots) - Heute feiert LeaseWeb sein 20-jähriges Bestehen und blickt auf zwei Jahrzehnte Fortschritt und Erfolg als führender Anbieter von Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-Lösungen. Vom ersten Tag an hat sich LeaseWeb auf sein technologisches Know-how verlassen können, um Unternehmen in aller Welt für das sich stetig weiterentwickelnde Internet zu rüsten. Das Unternehmen hat sich von einem kleinen Designer und Anbieter von Webseiten zu einem globalen Cloud-Hosting-Anbieter mit nahezu 500 Angestellten entwickelt, die in sechs Niederlassungen in den Niederlanden, in Deutschland, Singapur und in den Vereinigten Staaten tätig sind.

1997 tauchte LeaseWeb erstmals in der Cloud auf. Im zentralen Mittelpunkt seiner Gründer, die teilweise als Verkehrspiloten tätig waren, standen zuverlässige, weltweite Verbindungen. 20 Jahre später hat sich das Unternehmen von einem regionalen Startup zu einem Global Player gewandelt, und auch heute noch werden Kunden zuverlässige Dienstleistungen in aller Welt bereitgestellt, wobei die technische Kompetenz und die Erfahrungen mehrerer Jahrzehnte beim Aufbau des Internet-as-a-Service innerhalb der Cloud zur Anwendung kommen. Von einem angemieteten Server in den Niederlanden zu 80.000 Servern weltweit

LeaseWeb begann mit einem einzelnen gemieteten Server in den Niederlanden und verwaltet heute 80.000 Server in 16 Rechenzentren weltweit. Das Unternehmen investierte in die Automatisierung und massenhafte Verwaltung von Servern und Rechenzentren und konnte so eine Infrastruktur schaffen, die dem Wachstum des Unternehmens und des Kundenstamms gerecht wird. In diesen beiden Jahrzehnten hat LeaseWeb eine vollkommen eigenständige Entwicklungsorganisation mit einer unternehmenseigenen Infrastruktur aufgebaut, über die den Kunden sämtliche Funktionen und Systeme bereitgestellt werden. Heute verlassen sich die Kunden auf die LeaseWeb-Plattform zum Streamen von Konzerten und Live-Sportereignissen sowie zum Hosten von geschäftskritischen Anwendungen und IT-Systemen wie Backend-Finanzsysteme, E-Commerce-Lösungen und Spiele. Mithilfe seiner fortschrittlichen und automatisierten Systeme verarbeitet das Unternehmen derzeit über eine Million Interaktionen und versorgt so seine Kunden in aller Welt. Selbst nach 20 Jahren des Wachstums und des Wandels von LeaseWeb ist die unternehmerische, dynamische und flexible Denk- und Vorgehensweise bei der Leitung des Unternehmens erhalten geblieben.

Stimmen und Zitate

"Wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben und darauf, wie weit es LeaseWeb geschafft hat. Wir gehören zu den sehr wenigen Unternehmen dieser Größe, die in dieser Branche weiterhin in Privatbesitz sind. Und wir haben immer noch denselben jugendlichen Geist und dieselben Kernwerte, mit denen wir unsere Reise begonnen haben. Wir werden weiterhin in Menschen, neue Technologien und Standorte investieren und unsere Rechenzentren gemeinsam mit starken Partnern der Technologiebranche wie Apache Cloudstack, Dell EMC, Hewlett Packard Enterprise, Microsoft, NetApp, VMware und Intel weiter ausbauen", so Con Zwinkels, Mitbegründer und Geschäftsführer von LeaseWeb.

"In den kommenden ein bis drei Jahren erwarten wir ein weiteres Wachstum bei Medien- und Videoinhalten, wobei die Netzwerk- und Speicherinfrastruktur für den Abruf dieser Daten eine zentrale Rolle einnimmt. Mit steigender Rechenleistung und -dichte wird auch die Nachfrage nach leistungsstarken Netzwerken und Speichermedien ansteigen. Mit der nächsten Generation von Unternehmen wird die Cloud noch mehr an Bedeutung gewinnen, so dass sich auch traditionsbewusste Unternehmen in der Cloud ansiedeln werden. Organisationen, die bereits vollständig auf der Cloud basieren, werden herausfinden, dass Hybrid-Infrastrukturen in Bezug auf Kosten und Leistung effektiver sind, und werden daher ihre Architekturen neu gestalten. Und LeaseWeb wird diesen Unternehmen bei ihrer Reise gerne zur Seite stehen", so Zwinkels.

Einen vollständigen Überblick über die wichtigsten Meilensteine von LeaseWeb aus den vergangenen 20 Jahren finden Sie unter: https://www.leaseweb.com/20-years-of-leaseweb

In Deutschland sehr erfolgreich

In Deutschland ist die LeaseWeb Deutschland GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main seit dem Jahr 2010 und damit seit mittlerweile sieben Jahren überaus erfolgreich auf dem Markt. Unter der Geschäftsführung von Benjamin Schönfeld wird das enorme Leistungsspektrum der weltweiten Organisation in Deutschland durch regionale strategische Partnerschaften ergänzt. Besonders relevant für den deutschen Markt ist die verlässliche und transparente Gewährleistung strenger gesetzlicher Vorschriften zu IT-Sicherheit und Datenschutz. Deutsche Unternehmen können sich darauf verlassen, dass hierzulande angebotene Lease-Web Dienste jeglichen erforderlichen Compliance-Standards und Vorgaben vollauf genügen.

Über LeaseWeb

LeaseWeb als eine der weltweit größten Hosting Brands versorgt 17.500 Kunden weltweit, zu denen sowohl KMUs als auch Großkonzerne gehören, mit Infrastructure as a Service (IaaS)-Hosting Solutions. Zu den Dienstleistungen gehören sog. Public Cloud, Private Cloud, Bare-Metal-Server, CDN (Content Delivery Network), Dedizierte Server, Colocation, Managed Hosting, Application Security und Hybrid Solutions mit Rund-um-die-Uhr-Support.

Mit mehr als 80.000 Servern bietet LeaseWeb seit 20 Jahren eine Infrastruktur für unternehmenskritische Websites, Internet-Anwendungen, E-Mail-Server, Sicherheit und Storage-Services. Das Unternehmen betreibt 16 Rechenzentren in Europa, Asien und den USA, die sich auf ein hochklassiges weltweites Netzwerk mit einer Gesamtkapazität von mehr als 5,5 Tbps stützen können. LeaseWeb ist eine Gruppe aus selbstständigen Unternehmen, die unter dem Markennamen LeaseWeb agieren. LeaseWeb setzt sich zusammen aus LeaseWeb Deutschland GmbH LeaseWeb Nederland B.V., LeaseWeb USA Inc., LeaseWeb Asia Pacific PTE. LTD. und LeaseWeb CDN B.V..

