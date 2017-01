DGAP-News: DICAMA AG: Marc Speidel zum Vorstand berufen

DGAP-News: DICAMA AG / Schlagwort(e): Finanzierung DICAMA AG: Marc Speidel zum Vorstand berufen 27.01.2017 / 10:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Die DICAMA AG, einer der Marktführer im deutschen alternativen Finanzierungsmarkt und Tochtergesellschaft der DI Holding Konzerngruppe, hat Marc Speidel am 01. Januar 2017 zum Vorstand berufen. Herr Speidel ist seit Februar 2015 im Unternehmen und verantwortete seitdem den Bereich Debt Capital Markets. In dieser Zeit betreute Herr Speidel mehrere erfolgreiche Transaktionen im Bereich der Turnaround-, Brücken- sowie Wachstumsfinanzierung. Vor seiner Zeit bei der DICAMA AG war Herr Speidel für eine mittelständische Beteiligungsaktiengesellschaft sowie zuvor mehrere Jahre im Bereich der strukturierten Finanzierungen bei einem mittelständischen Bankinstitut tätig. Erhard Schön, Aufsichtsratsvorsitzender der DICAMA AG: "Herr Speidel ergänzt die DICAMA AG im Bereich der Analyse und Strukturierung komplexer Finanz-Transaktionen in einer vorbildlichen Art und Weise. Wir freuen uns daher sehr, Herrn Speidel als Vorstand für diesen Bereich gewonnen zu haben und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg." Die DICAMA AG blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2016 zurück und konnte beim ausgereichten Finanzierungsvolumen die 1-Mrd-Euro-Marke überschreiten. -------------------------------------------------------------------------------- 27.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- 539517 27.01.2017