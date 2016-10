SpeedDating mit Business Angels auf der deGut 2016 am 8. Oktober, 11.00 Uhr

Berlin (ots) - Auch im 32. Jahr der deGut in Berlin ist der Business Angels Club Berlin-Brandenburg vertreten. Am Samstag, 08. Oktober 2016 - also am zweiten Tag der Messe - wird unser siebtes SpeedDating an unserem Messestand A 10 stattfinden. Bis zum 05. September 2016 konnten sich junge Unternehmen aus dem gesamten Bundesgebiet unter www.degut.de für das SpeedDating anmelden. Aus allen Einsendungen wählte ein Team von Business Angels fünf Start-ups aus, die ihre Geschäftsidee nun am 8.Oktober ab 11.00 Uhr präsentieren. Die überzeugendsten Auftritte gewinnen eine professionelle Begleitung durch Business Angels.

Das diesjährige SpeedDating steht ganz unter dem Aspekt des Gemeinwohls.

Es stellen sich junge Unternehmerteams vor, die mit ihren Ideen

- Reisen sicherer machen, - Nahrung für Mensch und Tier ökologischer produzieren, - Energie mobil erzeugen und - Flüchtlinge bei der Integration unterstützen

werden. In ihren kurzen Vorstellungen wollen sie sowohl das Interesse und die Unterstützung der Business Angels und ihrer Netzwerkpartner, als auch der Besucher gewinnen.

Das BACB Format "SpeedDating" ist ein achtminütiger Pitch. Die Start-ups erhalten ein unmittelbares Feedback, ob ihre Geschäftsidee ankommt. Die Konzepte werden anschließend lebhaft diskutiert - sowohl mit den Business Angels als auch mit dem Publikum. Auch für die Start-ups, die nicht gewinnen, kann sich daraus eine Begleitung, ein Coaching, ein Zugang zu unserem Netzwerk oder eine andere Form der Unterstützung entwickeln. Für alle Start-ups, die die Messe besuchen, gilt: legen Sie einen Stopp an unserem Stand ein! An beiden Tagen trifft man dort Business Angels unseres Netzwerkes an.

Das Format wird in Kooperation mit dem Businessplanwettbewerb Berlin-Brandenburg, der Messe deGut und dem Business Angels Club Berlin-Brandenburg e. V. (BACB) veranstaltet.

www.bacb.de

Pressekontakt in der Geschäftsstelle des BACB:

Original-Content von: Business Angels Club Berlin-Brandenburg e.V., übermittelt durch news aktuell