Analyst Raimund Hahn skizziert "Smartphone 2020"

Das Smartphone des Jahres 2020 zeigt permanent Informationen auf dem Display an, wird vornehmlich per Sprachsteuerung bedient, verfügt über eine optische Zoom-Kamera und funktioniert etwa eine Woche lang, bevor der Akku nachgeladen werden muss. Diese Prognose wagt Raimund Hahn, Chefanalyst für Mobile beim globalen Think Tank Diplomatic Council (www.diplomatic-council.org) und CEO der Elektronikgroßhandelsgruppe Rhino Inter Group (http://www.rhino-inter-group.com/ aufgrund einer Umfrage unter 1.176 Verbrauchern. 81 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass bis 2020 die Menschen durchschnittlich mehr als 90 Prozent ihrer elektronischen Kommunikation via Smartphone erledigen werden.

Drei Viertel setzen auf Sprachsteuerung

Drei Viertel der Verbraucher sind überzeugt, dass im Jahr 2020 die Bedienung der Geräte vornehmlich per Sprachsteuerung erfolgen wird. 61 Prozent erwarten bis dahin eine Kamera mit optischem Zoom ähnlich wie beim iPhone 7 Plus als Standardmerkmal. 27 Prozent setzen fest auf eine 3D-Kamera, weitere 54 Prozent räumen dreidimensionale Fotos als ein "mögliches Feature" ein. 65 Prozent halten es für ausgemacht, dass sich in den nächsten drei Jahren eine Displaytechnologie durchsetzen wird, die dauerhaft wesentliche Informationen wie Uhrzeit oder aktuelle Messages darstellt. Dabei setzen 80 Prozent der Befragten auf zwei Displays, etwa eines in OLED-Ausführung und das andere als E-Ink-Anzeige. Allerdings sind nur 17 Prozent fest davon überzeugt, dass sich das Dual-Display tatsächlich auf breiter Front durchsetzen wird. Die Mehrzahl (59 Prozent) geht davon aus, dass die Geräte in dieser Zeit wieder etwas kleiner werden; lediglich 13 Prozent setzen auf größere Gehäuse. Das Gewicht wird weitgehend unverändert bleiben (64 Prozent).

Kabellose Welt

Auf jeden Fall werden Smartphones immer kabelloser, hat die Umfrage ermittelt. 77 Prozent sind mehr oder minder sicher, dass die Geräte bis 2020 keinerlei Kabelanschluss mehr haben werden; die Stromversorgung soll über Induktion erfolgen, alle Kommunikation läuft per WLAN oder Bluetooth. 59 Prozent gehen fest davon aus, dass der Akku der Zukunft über einen Ladepuck oder eine Ladeschale mit Strom versorgt wird. 26 Prozent glauben an eine induktive Fernladung, die Geräte sozusagen überall im Raum auf eine Entfernung von ca. 3 Metern hinweg lädt. Ein gutes Drittel (34 Prozent) der Befragten kann sich gut vorstellen, dass das Smartphone 2020 mit einem Display-Minibeamer ausgestattet ist, um ein größeres Bild zu erzeugen. 29 Prozent halten sogar einen Tastaturbeamer für möglich, der eine Zehn-Finger-Tastatur vor das Gerät projiziert, um schnelleres Tippen zu ermöglichen. "Man darf bei derartigen Technologieumfragen unter Verbrauchern allerdings nicht vergessen, dass dabei so manches Wunschdenken in die Antworten einfließt", gibt Rhino-CEO Raimund Hahn zu bedenken.

Smartphones zu Tablets aufklappen

Bei der Frage, ob sich Smartphones im Jahr 2020 zu Tablets aufklappen lassen werden, herrscht Uneinigkeit. 12 Prozent geben sich fest davon überzeugt und 48 Prozent halten es immerhin für möglich, aber 40 Prozent stufen diese Vision als unrealistisch ein. Ein knappes Drittel (31 Prozent) könnte sich sogar ein "aufrollbares Smartphone" vorstellen.

Smartphone-Minidrohne bleibt vorläufig Science Fiction

Die Umfrage hat auch ergeben, dass die Technik-Gläubigkeit der Verbraucher ihre Grenzen hat. Ein Smartphone, das sich "zusammen knüllen" lässt, stufen 78 Prozent als unrealistisch ein - zumindest bis 2020. Die Vorstellung, dass das Smartphone wie eine Minidrohne per Gesichtserkennung neben oder über seinem Besitzer herfliegt und Fotos knipsen kann, halten 67 Prozent für Science Fiction, die in den nächsten drei Jahren keine Realität werden wird.

