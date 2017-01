DGAP-Adhoc: SLM Solutions Group AG: Veränderung im Vorstand der SLM Solutions Group AG

DGAP-Ad-hoc: SLM Solutions Group AG / Schlagwort(e): Personalie SLM Solutions Group AG: Veränderung im Vorstand der SLM Solutions Group AG 23.01.2017 / 17:29 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Veränderung im Vorstand der SLM Solutions Group AG Lübeck, 23. Januar 2017 - Der Aufsichtsrat der SLM Solutions Group AG hat heute entschieden, Herrn Dr. Markus Rechlin mit sofortiger Wirkung als Vorstand und Vorstandsvorsitzenden der SLM Solutions Group AG abzuberufen. Die Verantwortlichkeiten werden ab sofort und bis auf weiteres auf den Finanzvorstand Herrn Uwe Bögershausen übertragen. Der Aufsichtsrat der SLM Solutions Group AG dankt Herrn Dr. Rechlin für die langjährige, vertrauensvolle und engagierte Zusammenarbeit. Der Vorstand der SLM Solutions Group AG besteht somit ab sofort aus Uwe Bögershausen und Henner Schöneborn. < Ende der Ad-hoc-Mitteilung> Über das Unternehmen: Die SLM Solutions Group AG aus Lu?beck ist ein fu?hrender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbo?rse gehandelt. Seit dem 21. März 2016 ist die Aktie im TecDAX gelistet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlo?sungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions bescha?ftigt derzeit mehr als 310 Mitarbeiter in Deutschland, den USA, Singapur, Russland und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luftund Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt. Kontakt: Maximilian Breuer, cometis AG Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden Telefon: 0611-205855-22 E-Mail: breuer@cometis.de -------------------------------------------------------------------------------- 23.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: SLM Solutions Group AG Roggenhorster Strasse 9c 23556 Lübeck Deutschland Internet: www.slm-solutions.com ISIN: DE000A111338 WKN: A11133 Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 538483 23.01.2017 CET/CEST