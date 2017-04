Frankfurt (ots) - Dr. Thomas Baumann wird neuer Geschäftsführer bei der RheinMainMedia, dem Medienvermarkter der Frankfurter Neuen Presse, der Frankfurter Rundschau und der F.A.Z. Rhein-Main-Zeitung. Gemeinsam mit Co-Geschäftsführer Ingo Müller wird er ab dem 1. Juli seine Expertise im umkämpften Werbemarkt in der Rhein-Main-Region unter Beweis stellen. Sein Vorgänger, Michael Hollfelder, verlässt das Unternehmen wie bereits angekündigt in Richtung Haas Media in Mannheim.

"Mit Dr. Thomas Baumann haben wir einen Verlagsmanager mit einer klaren Vorstellung von einer modernen, regionalen Vermarktungsorganisation für uns gewonnen", freuen sich Oliver Rohloff, Geschäftsführer der Mediengruppe Frankfurter Societät, und Thomas Lindner, Vorsitzender der Geschäftsführung der F.A.Z. GmbH. Der 50jährige Diplom-Betriebswirt und promovierte Politikwissenschaftler bringt eine langjährige Erfahrung in der Weiterentwicklung und Führung fortschrittlicher Vermarktungsorganisationen, der Einwicklung neuer digitaler Produkte und Angebote sowie dem Aufbau neuer Geschäftsfelder mit.

Zuletzt war Dr. Thomas Baumann als Mitglied der Geschäftsleitung der Neuen Pressegesellschaft in Ulm für den gesamten Anzeigen- und Cross Media-Bereich der Südwest Presse und sämtlicher Anzeigenblätter verantwortlich. Zuvor war er als Verlagsleiter der Mediengruppe Oberfranken in Bamberg sowie als Geschäftsführer des Coburger Tageblatts tätig. Weitere berufliche Stationen waren die Anzeigenzeitungen Berliner Abendblatt, Warnow Kurier und Schweriner Kurier von Gruner+Jahr, die Sächsische Zeitung in Dresden und Accenture in Frankfurt und Atlanta (USA).

Dr. Thomas Baumann ist verheiratet und hat eine Tochter. Er engagiert sich an seinem derzeitigen Wohnort Ulm im Marketing Club und im City Marketing und interessiert sich für Zeitgeschichte und Moderne Kunst.

Über die RheinMainMedia GmbH

RheinMainMedia ist der Medienvermarkter der Frankfurter Neuen Presse und ihrer Regionaltitel, der F.A.Z.-Rhein-Main-Zeitung, dem Regionalteil Rhein-Main der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, der Frankfurter Rundschau, der kostenlosen Wochenzeitung MiX am Mittwoch sowie des Lifestyle-Magazins MAINfeeling.

