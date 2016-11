Neuer Álamos Verlag stellt seine ersten Veröffentlichungen vor

1 weiterer Medieninhalt

Berlin (ots) -

Die Agentur Santacruz International Communication lädt Sie zur Pressekonferenz und zur Präsentation des Álamos Verlags und seiner ersten Veröffentlichungen ein. Die Werke sind anlässlich des Dualen Mexiko-Deutschland-Jahres 2016-2017 entstanden. Wann? Donnerstag, den 10. November 2016 Wo? Akademie der Künste, Hanseatenweg 10, 10557 Berlin Publikationen: DIE SCHRAUBE Roman von Robin Jahnke, illustriert von Felix Pestemer. Buch und Hörbuch auf Deutsch, Buch auf Spanisch. UND POTSLOM Erzählungen indigener Völker aus Mexiko, verschiedene Autoren, illustriert von Manuel Cabrera. Die Autoren haben die Geschichten in ihren neun Originalsprachen geschrieben. Sie wurden ins Spanische, Deutsche und Englische übersetzt. ABLAUF Pressekonferenz um 17:00 Uhr Teilnehmer: Robin Jahnke, Autor Felix Pestemer, Illustrator Christian Gaul, Schauspieler Sandra Sabanero, Autorin Dr. Lino Santacruz, Herausgeber Álamos Verlag Präsentation des Verlags um 19:00 Uhr Teilnehmer: Robin Jahnke, Autor Sandra Sabanero, Autorin Dr. Alejandro Rivera Becerra, Geschäftsträger a.i. der Botschaft von Mexiko Dr. Lino Santacruz Moctezuma, Herausgeber Álamos Verlag Gelesen wird von: Christian Gaul, Schauspieler Evelyn Alemán, Sprecherin Florencia Hurtado, Sprecherin Antonia Ponti, Sprecherin Musik: Margarita Barajas, Sopranistin Martin Höllenriegel, Klavier Moderation: Carolina Quesada - Hörfunksender Funkhaus Europa (Radio Bremen / rbb / WDR), DW-TV Die Veranstaltung findet in Deutsch, Spanisch und Englisch statt. Es werden Ausschnitte der Werke vorgelesen. Außerdem wird es ein musikalisches Begleitprogramm geben. Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme bis zum 9. November 2016 per Mail an mail@santacruz-ic.com

