Plintron erschließt Südamerikas größten Telekommunikationsmarkt von mehr als 60 Milliarden USD

Singapur und São Paulo (ots/PRNewswire) - Plintrons neuester Vorstoß in Brasilien führt zur nahtlosen Integration mit kommerziellem Mobiltelefondienst Correios Celular

Plintron, der weltweit größte multinationale Mobile Virtual Network Enabler/Aggregator (MVNE/MVNA), gab heute den Beginn seines kommerziellen Betriebs in einem weiteren Land bekannt: Brasilien. Mit dieser Markterschließung in Südamerika dehnte das Unternehmen seine Präsenz auf alle sechs großen Kontinente aus. Dies belegt, dass Plintron weltweit der bevorzugte Partner für das MVNO-Geschäft ist, sowohl für Telekommunikationsbetreiber als auch MVNO-Marken.

Da der Betrieb von MVNOs seit 2010 gesetzlich zulässig ist, ist Brasilien ein Markt mit hohem Potenzial für den MVNO-Sektor. Mit einer Bevölkerung von mehr als 200 Millionen dürfte das Land ein erhebliches Wachstumspotenzial aufweisen, was an der zweistelligen jährlichen Wachstumsrate deutlich zu erkennen ist.

Anlässlich dieser Markteinführung sagt Mohan Kumar Sundaram, Mitbegründer und Vorstandschef der Plintron Group: "Wir freuen uns sehr über unsere strategische Partnerschaft mit Surf Telecom zur Einführung von MVNA-Diensten in Brasilien. Die erste Marke, Correios Celular, hat offiziell den Betrieb aufgenommen. Wir sind überzeugt, dass Correios Celular und die anderen MVNO-Marken mithilfe von Plintrons weltweit bewährten und soliden Cloud-Kommunikationsdiensten unsere End-to-End-Telekommunikationslösung (erweitert durch unsere eigenen LTE+ Funkdienste) zur Erreichung ihrer Wachstumspläne nutzen können.

Plintron hat erneut gezeigt, wie seine Dienste in jeden Markt nahtlos integriert werden können. Das Unternehmen ist stolz auf seine maßgeschneiderten Lösungen, die die spezifischen Anforderungen jedes Landes erfüllen können, einschließlich lokaler Vorschriften zur Rufnummernmitnahme (MNP), behördlichen Telekommunikationsüberwachung (Lawful Interception) und Normen zur Abonnentenregistrierung. Die von Plintron angebotene Lösung ist außerdem für die Einhaltung einer Vielzahl lokaler Vorschriften im Zusammenhang mit ISUP-, SCCP-, CAMEL-, MAP- und TAX-Konformitätsanforderungen konzipiert. Zusätzlich kann Plintron dank seiner ausgiebigen Vernetzungserfahrung mit mehr als 30 MNOs weltweit seine Systeme problemlos in die Anlagen aller marktführenden Telekommunikationshersteller integrieren.

Yon Moreira da Silva, CEO von Surf Telecom, MVNA-Partner von Plintron Brasilien, sagt: "Die Inbetriebnahme von Correios Celular erforderte ein skalierbares Telekommunikationsnetz gepaart mit umfassender Erfahrung in der Integration mit komplexen Netzwerken über mehrere Länder hinweg sowie die Einführung mehrerer MVNO-Marken. Plintron ist das weltweit führende Unternehmen, das unsere Geschäftsanforderungen an einen strategischen Partner erfüllt. Correios Celular-Mobiltelefondienste werden bis Ende 2017 voraussichtlich an mehr als 3.600 Standorten und 12.400 Theken überall in Brasilien verkauft."

Plintron hat seinen Cloud-Kommunikationsdienst für Brasilien aktiviert. Mit einer umfassenden End-to-End-Suite von Kernnetzelementen, einschließlich 4G und Multi-IMSI-Lösungen sowie der breitesten Palette an Anwendungen zur Geschäfts- und Betriebsunterstützung, war Plintron in der Lage, seinen Service in kürzester Zeit zu aktivieren und den Correios Celular-Mobiltelefondienst problemlos zu starten.

"Wir achten auf die Einhaltung der Auflagen der brasilianischen Aufsichtsbehörde ANATEL und liefern die von Correios Celular gewünschten Spezialfunktionen. Unser Cloud-Kommunikationsdienst ermöglicht ein innovatives, abonnentenfreundliches Angebot, einschließlich WhatsApp zum Nullsatz. Diese Markteinführung zeigt, wie Plintron jegliche Hindernisse überwinden, die Leistungen von über 80 MVNO-Starts verbessern sowie bei der Einhaltung der Auflagen in 25 Ländern helfen kann", sagt Subhashree Radhakrishnan, Mitbegründerin und stellvertretende Vorstandschefin der Plintron Group.

Informationen zu Plintron:

Plintron, ein globaler Vorreiter im Bereich von Cloud Communications Solutions, bietet die umfassendsten Rollouts der Telekommunikationsbranche für MNOs, MVNOs und Unternehmen. Ein schnelles Wachstum über neun Jahre hat Plintron eine führende Position in der Topografie der Telekommunikationsbranche verschafft. Mit der größten globalen Präsenz in seinem Geschäftsbereich nutzt das Unternehmen sein multinationales Netzwerk, um auch weiterhin vor seinen Mitbewerbern an der Spitze zu bleiben.

Die Schlüsselfaktoren für diesen globalen Erfolg sind Plintrons Streben nach herausragenden Leistungen, Kunden- und Qualitätsorientierung, Flexibilität und Verantwortung. Das Unternehmen ist fortlaufend bestrebt, vorhandene Werte zu steigern und neue, innovative Lösungen zu entwickeln.

Plintron beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter und ist in 25 Ländern aktiv. Das Unternehmen betreibt das rund um die Uhr verfügbare Global Technology Delivery Centre in Indien. Weitere regionale Business- und Support-Niederlassungen befinden sich in London (Großbritannien), Sydney (Australien), Seattle (USA), São Paulo (Brasilien) und Singapur (Asien).

Detaillierte Informationen finden Sie unter: http://www.plintron.com.

Informationen zu EUTV:

EUTV Brasilien ist ein Vorreiter in der Telekommunikation und wurde von Telekommunikationsexperten gegründet, die Führungspositionen in den renommiertesten Telekommunikationsunternehmen der Welt innehatten. EUTV erhielt eine Tier-1-Genehmigung von der lokalen Aufsichtsbehörde ANATEL zur Bereitstellung von Mobiltelefondiensten im gesamten Land für 4G-, 3G-, 2G- und IoT-Technologie. Seine Marke, Surf Telecom, bedient Unternehmen, Regierung und künftige MVNO-Marken.

Ausführliche Informationen finden Sie unter: http://www.eutv.com.br.

